'Atıf Yılmaz' 20 sinemacı yetiştirecek

Atıf Yılmaz Stüdyosu sinema okulunda Türk sinemasının önemli isimleri iki yılda 20 gence eğitim verecek.



Ustaların ustası olarak anılan, Türk sinemasında Yılmaz Güney, Halit Refiğ, Zeki Ökten ve Şerif Gören gibi önemli yönetmenlerin yetişmesine imkan tanıyan Atıf Yılmaz'ın eğitimci misyonu, Sefaköy Kültür Merkezi'nde kurulan ve iki yıllık bir sertifika programı olarak tasarlanan Atıf Yılmaz Stüdyosu sinema okulunda devam edecek.



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Atıf Yılmaz Stüdyosu Derneği ve Küçükçekmece Belediyesi'nin işbirliği ile hayata geçirilen eğitim kurumunda, Türk sinemasının usta isimleri genç sinemacıların yetişmesi için bir araya geliyor.



İ ki yılda 20 sinemacı eğitilecek



Eğitim kordinatörlüğünü Barış Pirhasan'ın üstlendiği okulda Deniz Türkali, Yavuz Özkan, Sırrı Süreyya Önder, Handan İpekçi, Selim Eyüboğlu, Ümit Ünal, Hale Soygazi, Turgut Yasalar, Halil Ergün, Atalay Taşdiken, Ali Akdeniz ders verecek. Atıf Yılmaz Stüdyosu'nda eğitim almak için başvurular 13 Aralık'ta sona erecek. Başvurular arasından seçilecek öğrenci adayları mülakata alınacak. Eğitim hakkı kazanan 20 öğrenci 11 Ocak'ta eğitime başlayacak.



İstanbul 2010 AKBA Genel Sekreteri Yılmaz Kurt, Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay ve Atıf Yılmaz Stüdyosu Derneği Başkanı Deniz Türkali sinema okulunun kuruluşuna ilişkin sözleşmeyi dün İstanbul'da imzaladı.



Deniz Türkali Sabah'a yaptığı açıklamada "Yeşilçam'da sinema biraz da usta çırak ilişkisi ile öğreniliyordu. Atıf Yılmaz da çok önemli sinemacılar olan pek çok yönetmenin ustası olarak bilinir. Bu anlamda bu eğitim kurumuyla onun eğitimci misyonu devam edecek. Ayrıca Atıf Yılmaz, yeniliklere açık meraklı bir insandı. Dolayısıyla bu merak ve yeniliklere açık olma hali onun sinemasını hep diri tuttu. Şimdi de onun adına kurulan okulda kendisi gibi birçok genç, meraklı sinemacı yetişecek" diyor.



Toplantıya katılan ve okulda senaryo dersi verecek olan, senarist yönetmen Sırrı Süreyya Önder projeyi çok önemsediğini belirtiyor. Yılmaz'ın son öğrencilerinden biri olduğunu belirten Önder "Vefat ettiği dönemde Beynelmilel'in setine çıkmıştım," diyor. Önder'in dikkat çektiği bir nokta var, o da okulun süreklilik arz edecek olması. Önder bunu şöyle açıklıyor "Okulun özerk bir yapısı var ve yerel yönetimler değişse bile okul hayatını sürdürecek." Deniz Türkali de okulun özerk yapısı olması gerektiğini bizzat Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay'ın istediğini söylüyor.



Atıf Yılmaz Stüdyosu, aynı zamanda Atıf Yılmaz külliyatının da bir araya getirileceği bir merkez olacak. Yönetmele ilgili bir arşiv oluşturulacak.

