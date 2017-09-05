T24 LogoT24 Logo
Spor

Atiba Hutchinson: Henüz emekli olmayı düşünmüyorum; futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım

"Taraftarımız harika, onlardan çok şey aldım"

05 Eylül 2017 12:27

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta geride bıraktığı 4 sezonda orta sahanın ‘dinamosu’ haline gelen Atiba Hutchinson, henüz emekli olmayı düşünmediğini belirterek, futbolu siyah-beyazlı ekipte bırakmak istediğini söyledi.

Ülkesinin Jamaika’yı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında forma giyen Atiba, Kanada basınına açıklamalarda bulundu. Sporx’te yer alan habere göre 2003’te ayrıldığı Kanada’da kendisini tanıyan insan sayısının azlığından yakınan Hutchinson, “Ben milli takımda oynayan bir futbolcuyum. Şampiyonlar Ligi’nde forma giyiyorum. Oynadığım ligde şampiyonluklar elde ediyorum. Fakat pek çok Kanadalı beni tanımıyor. Bu çok tuhaf bir durum. Ailemle birlikte ülkeye geliyorum. Eşim hiç tanınmıyor oluşuma çok şaşırıyor” diye konuştu.

Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu dile getiren 34 yaşındaki Atiba, kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamak istediğini de açıkladı.

“Burada rahatım”

Tecrübeli futbolcu, “Müthiş bir stadımız var. Yeni stadımız tam bir teknoloji harikası. İnanılmaz bir atmosfer altında maçlarımızı oynuyoruz. Türkiye’de rahatım. Benim için çok şey yaptılar. Taraftarımız harika. Onlardan çok şey aldım. Hiç aklımdan gitmeyen bir şey var, o da takımımda mutlu olduğum ve kariyerimi orada sonlandıracağım. Beşiktaş ile kontratım bu sezon sonunda bitiyor ancak henüz emekli olmayı düşünmüyorum” ifadesini kullandı.

ETİKETLER

Atiba HutchinsonNoahfutbolubeşiktaştabırakacağımemekliolmayıdüşünmüyorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24