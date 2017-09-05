Atiba Hutchinson: Henüz emekli olmayı düşünmüyorum; futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta geride bıraktığı 4 sezonda orta sahanın ‘dinamosu’ haline gelen Atiba Hutchinson, henüz emekli olmayı düşünmediğini belirterek, futbolu siyah-beyazlı ekipte bırakmak istediğini söyledi.

Ülkesinin Jamaika’yı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında forma giyen Atiba, Kanada basınına açıklamalarda bulundu. Sporx’te yer alan habere göre 2003’te ayrıldığı Kanada’da kendisini tanıyan insan sayısının azlığından yakınan Hutchinson, “Ben milli takımda oynayan bir futbolcuyum. Şampiyonlar Ligi’nde forma giyiyorum. Oynadığım ligde şampiyonluklar elde ediyorum. Fakat pek çok Kanadalı beni tanımıyor. Bu çok tuhaf bir durum. Ailemle birlikte ülkeye geliyorum. Eşim hiç tanınmıyor oluşuma çok şaşırıyor” diye konuştu.

Beşiktaş’ta çok mutlu olduğunu dile getiren 34 yaşındaki Atiba, kariyerini siyah-beyazlı forma altında noktalamak istediğini de açıkladı.

“Burada rahatım”

Tecrübeli futbolcu, “Müthiş bir stadımız var. Yeni stadımız tam bir teknoloji harikası. İnanılmaz bir atmosfer altında maçlarımızı oynuyoruz. Türkiye’de rahatım. Benim için çok şey yaptılar. Taraftarımız harika. Onlardan çok şey aldım. Hiç aklımdan gitmeyen bir şey var, o da takımımda mutlu olduğum ve kariyerimi orada sonlandıracağım. Beşiktaş ile kontratım bu sezon sonunda bitiyor ancak henüz emekli olmayı düşünmüyorum” ifadesini kullandı.