Atiba Hutchinson, Beşiktaş'la anlaşamadı ve serbest kaldı

Atiba Hutchinson'ın 5 sezonluk Beşiktaş macerası sona erebilir. Kanadalı futbolcu siyah-beyazlıların önerdiği teklifi geri çevirdi. Sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona eren tecrübeli futbolcu böylelikle şu an için serbest kaldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, 35 yaşındaki Atiba’ya 1 milyon Euro'nun altında bir teklif yaptı. Tecrübeli oyuncu ise yönetime bu şartlarda imza atmayacağını bildirdi.

Pazarlık yapmak istemeyen siyah-beyazlılar anlaşma konusunda da ısrarcı değil. Kanadalı futbolcu, Beşiktaş yönetiminin teklifini kabul ederse imzalar önümüzdeki günlerde atılacak.