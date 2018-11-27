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Atı minibüsün arkasına bağlayıp götürdüler

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bir atın, minibüsün arkasına bağlanıp çekildiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti

27 Kasım 2018 17:03

Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Bandırma ilçesinde bir atın, minibüsün arkasına bağlanıp çekildiği görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.
Bandırma- Bursa karayolunun 600 Evler Mahallesi mevkiinde 10 V 4758 plakalı minibüsün arkasına bağlanarak yol boyunca çekilen at, sürücülerin dikkatini çekti. Sürücülerden bazıları o anları cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştı. Atı çeken minibüs ilk kavşaktan dönerek gözden kayboldu.
Tepki çeken paylaşımların ardından polis ekipleri aracın sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

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