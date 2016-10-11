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Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz: Acun o gün benimle konuşmadı

"Hatta yemek yiyoruz, yemeği önünden falan çekiyor, o derece"

11 Ekim 2016 16:59

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, '3 Adam' programından Eser Yenenler ile oynadığı bilgisayar oyununu kaybeden Acun Ilıcalı'yla ilgili olarak "Oyunda Acun'u yenmişler. O anda Acun, nefret ediyor Esen'den. Hatta yemek yiyoruz, yemeği önünden falan çekiyor. O derece yani" dedi.

Özoğuz'un sözleri üzerine Acun Ilıcalı "Pür dikkat ekrana bakarken kapı açılıyor 'Ne oluyor burada' diye biri geliyor. Önümden geçiyor. 'Usta ne oluyor?' diye bir daha soruyor. O ara gol yiyorum. Arkadaş ayrı bir evrende olduğu için kabul ediyorum. Ondan sonra da 'Neden sinirleniyorsun?' diyor. Hem gol yiceksin hem de Gökhan'a bütün güler yüzünü göstereceksin. Senin normalde oyun oynayabilmen çok normal değil" diye konuştu. Gökhan Özoğuz ise "Oyundan sonra Acun o gün benimle konuşmadı" ifadesini kullandı

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