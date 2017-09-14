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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, emlak zengini çıktı

Ünlü sanatçının Beylerbeyi ve Balat'ta ikişer evi bulunuyor

14 Eylül 2017 15:24

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un emlak zengini olduğu öğrenildi.

Sahne ve televizyon programlarından milyonlar kazanan ünlü sanatçılar geleceklerini garanti altına almak için kazançlarını farklı yatırım alanlarına yönlendiriyor.

Habertürk'te yer alan habere göre kimi arsa, kimi ev, kimi borsa, kimi taksi plakası, kimi restorana yatırıyor. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da birçok meslektaşı gibi tam bir emlak yatırımcısı çıktı.

Beylerbeyi'nde ve Balat’ta ikişer evi olan sanatçı Özoğuz, son olarak Beykoz Konakları’ndan bir villa aldı. Karagümrük’te aldığı üç katlı evi restore ettiren Özoğuz’un, kardeşi Hakan’la ortak Caddebostan’da aldığı bir dairesi daha mevcut.

Yedi evin dışında Kaz Dağları’nda bir arsa satın alan sanatçının iki adet de cipi bulunuyor.

Albümlerinin kayıtlarına oldukça titizlenen Gökhan Özoğuz, stüdyo kayıtlarını yurtdışındaki pahalı tesislerde yapmayı tercih ediyor.

Gökhan Özoğuz, grubuyla konserden konsere koşmasının yanı sıra uzun zamandır televizyonda jüri üyeliği yaptığı programdan ciddi bir gelir elde ediyor.

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