Athena Gökhan'la tartışan Yıldız Tilbe: Irkçı diyenler şerefsiz ve net namussuzdur

O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyesi Athena Gökhan ile ‘ırkçılık’ tartışması yaşadığı iddia edilen Yıldız Tilbe’den konuya ilişkin açıklama geldi. Tilbe, “Ben ırkçı değilim Türkçü, Kürtçü Lazcı değilim; Alevici Sünnici bölgeci değilim, bana ırkçı diyenler şerefsiz ve net namussuzdur. Bana ırkçı diyen kendisi ırkçıdır ve Allah belasını versindir”dedi. Tilbe, açıklamasının devamında “Çekemiyorlar beni işte başka açıklaması yok. Kıskançlığınız bitmeyecek maalesef. Allah’a havale ediyorum düşmanlık edenleri de, beni de, o bilir” ifadelerini kullandı.

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O Ses Türkiye’de jüri olan Yıldız Tilbe'nin bir yarışmacıya "Aaa sen Türkmüşsün..Ben seni yabancısın sandım. Türk olduğunu bilsem dönerdim" sözlerinin Athena Gökhan ile ‘ırkçlık’ tartışması yaşamasına neden olduğu iddia edilmişti.

Gökhan Özozoğuz'un Tilbe’ye "Bu yarışmaya yabancılar da geliyor, niye dönmezdin ki. Sen o zaman Kürtlerin yarışmasına da itiraz edersin" sözleriyle tepki gösterdiği, seslerin yükselmesi üzerine programın çekimlerinin iptal edildiği belirtilmişti.

Yıldız, Tilbe’nin Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle: