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Athena Gökhan neden asker beresi taktığını açıkladı

O Ses Türkiye yarışmacısı, Athena Gökhan'ın şapkasına değinerek 'Ben bir asker çocuğuyum bu yüzden şapkanızdan etkilendim' demişti

19 Aralık 2016 20:23

O Ses Türkiye jürisi Gökhan Özoğuz, bir yarışmacının şapkasına değinmesinin üzerine neden şapkayı taktığını açıkladı.

O Ses Türkiye yarışmacısı, Gökhan Özoğuz'un şapkasına değinerek 'Ben bir asker çoçuğuyum bu yüzden şapkanızdan etkilendim' dedi. Bunun üzerine Athena Gökhan şapkayı takmasının özel bir nedeni olduğunu belirterek: "Bu bereleri şanlı ordumuzun jandarmalarına, komandolarına, bordo berelilerine, mekanize birliklerine sevgi beslediğimiz için takıyoruz" dedi.

Gökhan'ın bu sözleri üzerine salonda duygusal anlar yaşandı. Gökhan'ın sözlerini duyan seyirci sempatik jüriyi alkışlara boğdu. Athena Gökhan, bir kez daha izleyenlerin gönlünde taht kurmayı başardı.

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