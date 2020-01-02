Athena Gökhan'dan iki öğretmenin sarılmasına verilen cezalara tepki: Ülkeyi sizin zihniyetinize bırakmayacağız!

Doğum günü için birbirine sarılarak tebrik eden iki öğretmenin meslektaşları tarafından şikâyet edilmesinin ardından, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün “uygunsuz” diyerek öğretmenlere sürgün ve maaştan kesme cezası vermesi tartışmaya neden oldu. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Ülkeyi sizin zihniyetinize bırakmayacağız!" paylaşımında bulundu. Özoğuz'un paylaşımı binlerce beğeni aldı.

İddiaya göre; Van’ın Çatak’taki bir lisede 20 Mayıs’ta, erkek öğretmen doğum günü olan kadın meslektaşını sarılarak tebrik eti. İki öğretmen, birbirlerini kutlayan öğretmenleri idareye şikâyet etti. Okul müdürü yaşanan görüntülerin uygunsuz olduğu iddiasında bulunarak iki öğretmen hakkında idari soruşturma açılmasını talep etti. Savcılık, "sarılmak suç değil" derken, MEB, öğretmenlere ceza verdi. Bir öğretmenin aylığı kesilirken, diğer öğretmenin başka bir okulda görevlendirilmesine karar verildi. Şarkıcı Gökhan Özoğuz kişisel twitter hesabından #TürkiyeArabistanOlmayacak hastag'ini kullanarak olaya tepki gösterdi. Gökhan Özoğuz'un paylaşımı şöyle: TIKLAYIN - Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza