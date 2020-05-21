Athena Gökhan'dan akıllara Arda Turan'a getiren paylaşım: Hocam 19 Mayıs Okuma bayramımızı kutlayan çıkmadı mı?

Athena grubunun vokaliste Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Genlik ve Spor Bayramı için "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı kutlarım diyen Arda Turan'ı ti'ye aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video yayınlayan Arda Turan, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadesini kullandı.

Gelen tepkiler sonrasında Turan açıklama yapmıştı. Turan'a ise destek eşi Aslıhan Turan'dan gelmişti.

Gökhan Özoğuz paylaşımında "Hocam 19 Mayıs Okuma bayramımızı kutlayan çıkmadı mı henüz?" yorumunda bulundu. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı çok beğenildi.

Geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Gökhan Özoğuz; Arda Turan ve Burak Yılmaz ile düet yapmıştı.