Ateşli silahlar yönetmeliğindeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" Resmi Gazetede yayımlandı.

"6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik"e göre, İçişleri Bakanı can güvenliği nedeniyle silah ruhsatı verebilecek. İçişleri Bakanı gerekli gördüğü takdirde, bu yetkisini yazılı olarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya il valilerine tamamen veya kısmen devredebilecek.

Daha önce, kovuşturmaya konu suç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirdiğinde ruhsat verilmemekteyken, değişiklikle katalog suçlar arasında sayılmamış ise kovuşturma aşamasında da silah taşıma ruhsatı verilebilecek.

Terör suçları, ruhsat almaya engel suçlar kapsamına alınarak, milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle görevden uzaklaştırılan veya kamu görevinden çıkarılanlara ruhsat verilmeyecek.

Şirket sahiplerine taşıma ruhsatı verilirken ciro miktarı dikkate alınırken, yapılan düzenlemeyle vergi miktarına göre de taşıma ruhsatı alma imkanı sağlanacak.

Ayrıca, yeni yönetmelikle yıllık 200 adet olan mermi istihkakı da İçişleri Bakanı tarafından beş katına kadar artırılabilecek.

'Taşıma ruhsatlarında düzenleme'

Yapılan değişikliğe göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcılarına süresiz taşıma ruhsatı verilebilecek.

Başbakanlık ve bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının başkanları, bakan yardımcıları, teftiş ve denetim kurulu başkanları, Cumhurbaşkanlığı birim başkanı, başdanışmanı, danışmanı ve özel kalem müdürü ise görevde iken taşıma ruhsatı alabilecek.

Devlet Denetleme Kurulu başkan ve üyeleri, Başbakanlık müsteşar yardımcıları, müsteşarlar, teftiş ve denetim kurulu başkanları, Cumhurbaşkanlığı birim başkanı, başdanışmanı, danışmanı ve özel kalem müdürü, bakan yardımcıları emeklilikte taşıma ruhsatı alabilen yeni makamlar oldu.

Ayrıca bazı tanımların kısmen ya da tamamen değiştiği yönetmelikte "zati demirbaş tabanca" tanımının kapsamına Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli de ilave edildi. Çarşı ve mahalle bekçileri ise "emniyet hizmetleri sınıfı personeli" tanımına dahil edildi. "Türk Silah Kuvvetleri personeli" tanımındaki uzman jandarma çavuş ve "müstafi askeri personel" tanımında yer alan uzman jandarma ibareleri de yürürlükten kaldırıldı.

EK-1 belgesi istenmeyecek

Yönetmelikte yapılan önemli değişikliklerden biri de başvuru sırasında istenen ve EK-1 olarak bilinen başvuru formu şartının kaldırılması oldu. Yapılan değişiklikle başvuran kişinin nüfus bilgileri ile adli sicil kaydına sistem üzerinden online olarak ulaşılabilecek.