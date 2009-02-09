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Sağlık

Ateşli öpüşmeyle strese son

Yapılan bir araştırma ateşli bir öpücüğün yarattığı etkinin, beyindeki hormon seviyesinin önemli ölçüde etkilenmesiyle ilgili olduğunu ortaya koydu.

09 Şubat 2009 02:00

ABD’de yapılan bir araştırma ateşli bir öpücüğün yarattığı güçlü duygusal etkinin, insanların beyinlerindeki hormon seviyesinin önemli ölçüde etkilenmesiyle ilgili olduğunu ortaya koydu.

Pennysylvania Üniversitesi’nden görevli uzmanların 15 çift üzerinde yaptığı araştırmaya göre, tutkulu bir öpücüğün ardından beyindeki “oksitosin” ve “kortizol” hormonlarının seviyesinin değişmesiyle öpüşen çift kendini daha heyecanlı, mutlu ya da rahatlamış hissedebiliyor.

Araştırmada ateşli bir öpüşmenin ardından çiftlerde, stres hormonu olarak bilinen kortizol seviyesinde düşüş görüldü. İnsanın kendine öz güvenini artırdığı bilinen oksitosin hormonunun da erkeklerde her zaman, kadınlarda ise “romantik ortamlarda” yükseldiği belirlendi. Öpüşmenin aksine el ele tutuşan insanların hormon seviyelerinde önemli bir değişme gözlenmediği kaydedildi.

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