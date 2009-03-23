Ateşli klip TRT'den geçti

Hadise’nin klibi değişecek mi?

Atay, yaptığı yazılı açıklamada, dün sabahtan itibaren gerek internet portallarında, gerekse yazılı ve görsel basında "Düm Tek Tek" klibi ile ilgili çıkan çeşitli haber ve açıklamaların "gerçekleri yansıtmadığını" ifade etti.TRT kurumu ve Hadise'nin menajerlik şirketinin yapmış olduğu anlaşma gereği klip versiyonlarının TRT'ye teslim edildiğini anlatan Atay, şunları kaydetti:"Ancak montaj çalışmaları devam etmektedir. Bu süreç içerisinde 3 farklıklip montajı hazırlanmıştır. Şu an bilinen ve yayımlanan görüntüler TRT kurumununonayına sunulan klip versiyonlarından sadece bir tanesidir. Nitekim görüldüğüüzere gerek görüntü kalitesi, gerekse planlar profesyonelce bakıldığında sonhalini yansıtmamaktadır. Çalışmalar devam etmektedir. En kısa zamanda gerçek klipTRT tarafından kamuoyunun bilgilerine sunulacaktır. Amacımız Eurovision ŞarkıYarışması'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek olan görsel malzemeyi en sonve mükemmel haliyle sonuçlandırmaktır. TRT kurumunun bugüne kadar olduğu gibisanatçının sanatsal üretenliğini kısıtlayıcı herhangi bir tavır ve yaptırımıolmamıştır."