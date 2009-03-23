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Ateşli klip TRT'den geçti

Hadise'nin menajeri Süheyl Atay, TRT'nin sanatsal üretkenliği kısıtlayıcı herhangi bir tavır ve yaptırımı olmadığını" bildirdi.

23 Mart 2009 02:00

Türkiye'yi, Moskova'da yapılacak 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek Hadise'nin menajeri Süheyl Atay, "TRT'nin bugüne kadar olduğu gibi sanatçının sanatsal üretenliğini kısıtlayıcı herhangi bir tavır ve yaptırımı olmadığını" bildirdi. 

Hadise’nin klibi değişecek mi?

Atay, yaptığı yazılı açıklamada, dün sabahtan itibaren gerek internet portallarında, gerekse yazılı ve görsel basında "Düm Tek Tek" klibi ile ilgili çıkan çeşitli haber ve açıklamaların "gerçekleri yansıtmadığını" ifade etti.

TRT kurumu ve Hadise'nin menajerlik şirketinin yapmış olduğu anlaşma gereği klip versiyonlarının TRT'ye teslim edildiğini anlatan Atay, şunları kaydetti:

"Ancak montaj çalışmaları devam etmektedir. Bu süreç içerisinde 3 farklı
klip montajı hazırlanmıştır. Şu an bilinen ve yayımlanan görüntüler TRT kurumunun
onayına sunulan klip versiyonlarından sadece bir tanesidir. Nitekim görüldüğü
üzere gerek görüntü kalitesi, gerekse planlar profesyonelce bakıldığında son
halini yansıtmamaktadır. Çalışmalar devam etmektedir. En kısa zamanda gerçek klip
TRT tarafından kamuoyunun bilgilerine sunulacaktır. Amacımız Eurovision Şarkı
Yarışması'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek olan görsel malzemeyi en son
ve mükemmel haliyle sonuçlandırmaktır. TRT kurumunun bugüne kadar olduğu gibi
sanatçının sanatsal üretenliğini kısıtlayıcı herhangi bir tavır ve yaptırımı
olmamıştır."

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