Ateşli dizilere şifre mi geliyor?

Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, ‘aile yapısına zarar verecek’ dizilerin şifreli olması gerektiğini söyledi.



Elazığ’da temaslarda bulunan Kavaf, bir gazetecinin, “Televizyonlarda yayımlanan bazı Türk dizilerinde Türk aile yapısıyla bağdaşmayan görüntüler yayımlanıyor. Bununla ilgili bir çalışmanız var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Gözden geçirilmeli

“Güçlü aile yapısına zarar verecek görüntüler, yayınlar, söylemler, eylemler, o yapıyı zedeleyecek, kamu vicdanında sıkıntı yaratacak olan birtakım şeylerin de değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Şifre satın alırlar

Bu, dünyada böyle. O görüntülerin, eylemlerin ve söylemlerin olduğu her neyse işte yayınların bir şifresi vardır. Onu seyretmek isteyenler o şifreyi satın alırlar ve seyrederler. Ama kontrolsüz, filtresiz bir şekilde bu yayınlar dünyanın hiçbir yerinde yok. Bizde de öyle olması gerektiğine inanıyorum.”

RTÜK son dönemde Aşk-ı Memnu ve ‘’Bir Bulut Olsam’’ gibi bazı dizilerdeki ateşli sevişme sahnelerine ceza vermişti. RTÜK dizilerin yanı sıra bazı reklamları da müstehcen bulmuştu.