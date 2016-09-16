Ateşkesin sürdüğü Suriye yardım konvoylarını bekliyor



Suriye'nin kuşatma altındaki kentlerine insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkarılan Birleşmiş Milletler yardım konvoyunun geçişine Suriye yönetimi tarafından izin verilmiyor. Muhalif güçlerin hakim olduğu Halep'in doğusuna yardım malzemesi götürecek olan onlarca kamyonluk konvoy bekletilirken Suriye ordusu ana ikmal yolu üzerindeki ağır silahlarını kademeli olarak bölgeden çekmeye başladı.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura konvoyun yoluna devam etmesine henüz izin verilmediğini ve geçiş için gerekli belgelerin bir an önce kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söyledi. Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ateşkes ihlal edilmediği takdirde yardım konvoylarının önümüzdeki günlerde hareket edebileceği kanaatinde olduğunu belirtti.

Şam yönetiminden izin bekleniyor

Rusya, Suriye hükümet kuvvetlerinin insani yardım konvoylarının geçebilmesi için uluslararası mutabakata uygun olarak Halep'in ana ikmal yolu üzerindeki kuvvetlerini bölgeden çekmeye başladığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Gennadi Gatilov Devlet Başkanı Beşar Esad ile muhalefet arasındaki Suriye barış görüşmelerinin ay sonlarında ya da Ekim ayında başlamasının ihtimal dâhilinde olduğunu söyledi.

IŞİD mevzileri ateş altında

ABD ile Rusya arasında kararlaştırılan mutabakata göre ateşkesin 7 gün boyunca ihlal edilmemesi şartıyla iki ülke, IŞİD ve Fetih el Şam örgütüne karşı ortak mücadele planı hazırlayacak. Abluka altındaki sivillere yardım ulaştırılması da mutabakatta yer alıyor. Birleşmiş Milletler 600 bin kişinin dış dünyayla bağlantısının kesilmiş olup son derece kötü şartlar altında yaşadığını duyurmuştu.

IŞİD'in Suriye'nin doğusundaki mevzilerine yapılan hava saldırısında aralarında iki de çocuğun bulunduğu en az 11 sivilin öldüğü bildirildi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 30 sivilin de yaralandığı hava saldırısının ABD ya da Rusya tarafından mı düzenlendiğinin anlaşılamadığını bildirdi. IŞİD'e yakınlığı ile tanına Amaq, hava taarruzunun Rusya tarafından düzenlendiğini ve bombardımanda 15 kişinin öldüğünü duyurdu.