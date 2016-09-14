Ateşkesin sürdüğü Suriye insani yardım bekliyor



ABD ile Rusya'nın vardığı anlaşma uyarınca Suriye'de başlayan ateşkese salı günü de uyulduğu bildirildi. AFP haber ajansı, çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Halep'te son 24 saattir hiç ateş açılmadığını duyurdu. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ülkede şiddetin gerilediğinin açık bir şekilde görüldüğünü söyledi. Mistura salı akşamı İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptığı açıklamada, “durum fark edilir şekilde düzeldi” şeklinde konuştu.

Halep halkı çatışmaların durmasını olumlu karşılıyor ve insanî yardım konvoylarının gelmesini bekliyor. Çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Halep'te aylardır temel ihtiyaç maddelerini karşılamakta zorlanan yaklaşık 250 bin kişinin olduğu tahmin ediliyor. Buna rağmen, BM yardım konvoylarının henüz yola çıkmadığı bildirildi. BM İnsani Yardım Örgütü (OCHA) sözcüsü yardım konvoyları gönderilmeden önce güvenliğin garanti altına alınmasını istediklerini belirtti. De Mistura da, konvoylara ve şoförlere dokunulmayacağına dair garanti istediklerini vurguladı.

Şam: Yardımlar bizimle koordine edilmeli

Daha önce Anadolu Ajansı, BM'ye ait 20 tırdan oluşan bir konvoyun Türkiye-Suriye sınırını geçtiğini duyurmuştu. Ancak BM bu haberi doğrulamadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı da Halep'e gelecek bütün yardım konvoylarının, özellikle de Türkiye'den gönderilecek olanların Şam yönetimi ile koordinasyon sağlandıktan sonra yola çıkması konusunda uyarıda bulunmuştu.

Rusya'dan gözlemci askerî birlik

ABD ile Rusya arasında varılan anlaşmada, ateşkesin ardından Suriye hükümetine bağlı birliklerin Halep'ten çekilmesi ve kente insanî yardım gönderilmesine olanak sağlanması öngörülüyor. Rusya Salı günü Halep'e gözlemci askerî bir birlik gönderdi. Rus haber ajanslarına göre, askerler Castello Caddesi üzerinde konuşlandırıldı. Bu caddenin, yardım konvoylarının geçeceği önemli yollardan biri olduğu belirtildi.

Halep'in yanı sıra başkent Şam ve diğer kentlerde durumun sakin olduğu haber veriliyor.