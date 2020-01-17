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Dünya

Ateşkese rağmen Suriye ordusu ve Rusya yine İdlib'i vurdu: 21 ölü

17 Ocak 2020 08:25

Suriye'nin İdlib bölgesinde ilan edilen ateşkese rağmen Suriye ordusu bölgedeki hava saldırılarını sürdürdü. Saldırıda en az 21 sivil hayatını kaybetti.

Suriye Hava Kuvvetleri ve Şam'ın müttefiki Rusya tarafından organize edilen saldırıda İdlib'deki bir pazar yeri ve endüstriyel bölge hedef alındı. 

The Guardian'ın Orta Doğu muhabiri Bethan McKernan'ın aktardığına göre saldırıda binalar yok oldu, araçlar yandı ve arabların içindekiler mahsur kalarak can verdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ölenler arasında çocuklar ve kurtarma görevlileri olduğunu da ifade etti.

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