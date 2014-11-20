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Dünya
Deutsche Welle

Ateşkes sırasında 1000 ölü

Ukrayna’da varılan ateşkes sadece kâğıt üzerinde kalmışa benziyor. BM’ye göre, Ukrayna’da ateşkes sırasında çok sayıda insan kaçırıldı, işkence gördü ve öldürüldü.

20 Kasım 2014 21:22

Eylül ayının başında resmi olarak varılan ateşkes anlaşmasından bu yana 1000'e yakın kişi hayatını kaybetti.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El
Hüseyin, günde ortalama 13 kişinin öldüğünü bildirdi. El
Hüseyin, Cenevre'de yaptığı açıklamada, geçen iki ay içinde mülteci sayısının 275 binden
467 bine
yükseldiğini duyurdu.
Öte yandan, ateşkesi gözlemleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemcilerini taşıyan bir
konvoya da ateş açıldığı bildirildi. Konvoy olay sonrası, Donezk'in batısındaki bölgeden
hemen ayrıldı.
AGİT'ten yapılan açıklamada, misyonun başlamasından bu yana, gözlemcilere ilk defa hedef alınarak ateş
açıldığı ifade edildi.
10 bin yaralı
BM, Ukrayna'da artan şiddeti kınayan bir açıklama
yaptı. Nisan ayı ortalarından başlayan çatışmalarda
şimdiye dek 4 bin 300 kişinin öldüğü kaydedildi. Ölenler arasından vurularak düşürülen Malezya
Havayolları'na bağlı uçağın 298 yolcusu da sayılıyor.
10 bin kadar kişi de olaylarda yaralandı. Kayıpların sayısı ise binlerle ifade ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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UkraynaHakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad HüseyinHüseyinCenevreAvrupa GüvenlikTeşkilatıDonezkMalezya HavayollarıDeutsche Welle Türkçe AFP/dpa/DW BS/ÇA

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