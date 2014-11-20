Ateşkes sırasında 1000 ölü

Eylül ayının başında resmi olarak varılan ateşkes anlaşmasından bu yana 1000'e yakın kişi hayatını kaybetti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El

Hüseyin, günde ortalama 13 kişinin öldüğünü bildirdi. El

Hüseyin, Cenevre'de yaptığı açıklamada, geçen iki ay içinde mülteci sayısının 275 binden

467 bine

yükseldiğini duyurdu.

Öte yandan, ateşkesi gözlemleyen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın gözlemcilerini taşıyan bir

konvoya da ateş açıldığı bildirildi. Konvoy olay sonrası, Donezk'in batısındaki bölgeden

hemen ayrıldı.

AGİT'ten yapılan açıklamada, misyonun başlamasından bu yana, gözlemcilere ilk defa hedef alınarak ateş

açıldığı ifade edildi.

10 bin yaralı

BM, Ukrayna'da artan şiddeti kınayan bir açıklama

yaptı. Nisan ayı ortalarından başlayan çatışmalarda

şimdiye dek 4 bin 300 kişinin öldüğü kaydedildi. Ölenler arasından vurularak düşürülen Malezya

Havayolları'na bağlı uçağın 298 yolcusu da sayılıyor.

10 bin kadar kişi de olaylarda yaralandı. Kayıpların sayısı ise binlerle ifade ediliyor.

