Ateşkes ilan edildi, Gazze halkı sokaklara döküldü

Gazzeliler, İsrail'in 51 gün süren saldırıları sonunda sağlanan ateşkesin saat 19.00 itibarıyla yürürlüğe girmesinin ardından, kentin çeşitli meydan ve caddelerinde kutlamalara başladı.
Ateşkesin, "direnişin zaferi" olduğu yönünde açıklamalarda bulunan Filistinliler, tekbirler ve Filistinli gruplara destek sloganlar eşliğinde gösteriler düzenliyor.
Filistinli grupların flamalarını taşıyan gösterciler, "Gazze kazandı", "Yenilmez orduyu yendik", "Kassam Tugayları" yazılı pankartlar açtı.
Sevinçlerini havaifişek atarak, havaya ateş açarak ve caddelerde tatlı dağıtarak gösteren Filistinliler, aynı zamanda bütün caddelerde araba ve motosikletlerle konvoy oluşturdu.
Marşların söylediği ve konuşmaların yapıldığı gösterilerin, gece boyunca devam etmesi bekleniyor.