Şizofreni Dernekleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, şizofreni hastalığına dikkat çekmek, hastalığın ve tedavi yöntemlerinin daha yakından tanınmasına aracılık etmek amacıyla düzenlenen sosyal içerikli proje kapsamında öykü yarışması açıldı.
Şizofreni Dernekleri Federasyonu'nun, Bilim İlaç'ın da desteğini alarak düzenlediği "Ateşin Düştüğü Yerden Öyküler" adlı yarışmayla, hastaların iç dünyalarını ifade etmesi ve yaratıcılık yanlarının açığa çıkarılması hedefleniyor.
Her yaştan şizofreni hastasının her tür öyküsü ile katılabileceği yarışmanın jürisinde, yazar Mario Levi ve Murat Yalçın, tiyatro sanatçıları Payidar Tüfekçi ve Tuncel Kurtiz, Şizofreni Dernekleri Federasyonu Başkanı ve psikiyatr Prof. Dr. Haldun Sogür ve Bilim İlaç Genel Müdürü Erhan Baş yer alıyor.
Başvuruların 30 Ekime kadar süreceği yarışmanın sonuçları, 30 Kasım'da basın toplantısıyla duyurulacak. Yarışmada dereceye girecek öykü sahipleri ödüllendirilirken, birinci seçilen eser de Çapa Tıp Fakültesi Tiyatro Kulübü öğrencilerince sahnelenecek.
Yarışmada, birinciye 2 bin 500 YTL, ikinciye bin 500 YTL ve üçüncüye de bin YTL para ödülü verilecek. Dereceye girenler, ayrıca Mario Levi Yazı Atölyesi'nden bir sezonluk eğitim hakkı kazanacak.
Yarışma ile ilgili her tür ekstra bilgi "www.gerceklermaskelenmesin.com
" adresinden elde edilebilecek.