-ATEŞBÖCEKLERİNDEN UYGUN EŞE ''AHENKLİ ATEŞ'' PARİS (A.A) - 09.07.2010 - Erkek ateşböceklerinin uygun eşi bulmak için uyumlu ateş saçtığı ortaya çıktı. Amerikalı bilim adamlarının laboratuvarda yaptığı araştırma, erkek ateşböceklerinin belirli bir ritmle ışık saçtıktan sonra bir süre ışık saçmayı kestiğini, bu sırada yaprak ya da dalların üzerindeki dişilerin tek ışık "göndererek" çekici bulduğu erkeğe karşılık verdiğini gösterdi. Bilim adamları, laboratuvarda dişi ateşböceklerini, erkeklerin uyumlu ve uyumsuz ışıklarını taklit eden ışıklara maruz bıraktı. Deneylerde, erkeklerin uyumlu ışık saçması halinde dişilerin yüzde 80'inin karşılık verdiği gözlendi. "Ahenkli" olmayan ışıkların ise dişilerin yüzde 10'unun ya da daha azının dikkatini çektiği belirtildi. "Science" dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atanlardan Andrew Moiseff, küçük baş ve beyne sahip ateşböceklerinin çok karmaşık ve şaşırtıcı şeyleri yapabilme yetenekleri bulunduğunu vurguladı. Ateşböceklerinin "ahenkli ışıkları" birçok kez gözlenmişti, ancak ilk kez bu durumun biyolojik işlevi olup olmadığı laboratuvarda araştırıldı.