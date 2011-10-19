-''Ateş Savaşçıları'' evlerine döndü ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Türk Hava Kurumu (THK) bünyesinde çalışan yangın pilotları, görevlerini tamamlayarak Ankara'ya döndü. THK Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, orman yangınlarına müdahale amacıyla Türkiye'nin yangın riski olan bölgelerindeki görevli yangın pilotlarının, 6 aylık görevlerinin başarıyla tamamlayarak Ankara'ya döndükleri belirtildi. Yurt içinde ve dışında hizmet veren pilotların, görevlerini başarıyla yerine getirmenin gururunu yaşadıkları vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Pilotluk mesleğinin en riskli grubu arasında gösterilen yangın pilotluğu görevini başarıyla sürdüren ateş savaşçılarımız, İstanbul, İzmir, Selçuk, Muğla, Bodrum, Antalya, Çanakkale, Edremit ve Adana gibi ülkenin farklı bölgelerinde ve İtalya'nın başkenti Roma'da canları pahasına görev yaptı. Pilotlarımız, 2011 yılında Türkiye'de 507, yurt dışında ise 38 yangına havadan müdahale etti. Aynı bölgelerde görev yapan 30'a yakın teknisyenimiz de pilotlarımızın görevlerini gerçekleştirmesine büyük katkı sağladı. Görevini tamamlayan yangın savaşçıları, 9 adet 'CL-215' amfibik yangın söndürme uçağı (suya inip kalkabilen), 11 adet 'M-18' uçağı ve 3 keşif uçağından oluşuyor. Ekipte yer alan 3 adet 'M-18' ve 1 keşif uçağı ise İstanbul bölgesinde hizmet vermeye devam edecek.''