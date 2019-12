Ateş rengi herkese yakışmaz

Senenin hit rengi kızıl







Dünya nüfusunun sadece yüzde 1 ila 2 arasında değişen bir orandaki bölümünün “orjinal kızıl saçlı” olduğunu biliyor musunuz? Elele dergisi “Güzel bir kızıl nasıl elde edilir?” sorusunu sizin için araştırdı.Şüphesiz kızıl olmak “diğerlerinden başka olmak” demek. O yanık turuncular, akaju irizeler “Farklıyım” mesajını vermenin bir yöntemi. Fakat orijinal saç rengi kızıl olmayanlarda bu tonlarla oynamak, son derece tehlikeli sularda yüzmek anlamına geliyor. Öyle ki, becerikli kuaförlerin boya dünyasında, “kötü saç” tanımı altında iki ana madde var. Birincisi, çok esmer bir kadının sarı saç ısrarı. İkincisiyse klasik görünümlü bir kadına uygulanmış, üstelik ten rengine uymamış bir “punk” kızılı. Elbette kötü kızıl meçler, ayarı fazla kaçmış hidrojen peroksitle samana, çalıya dönmüş, üstüne üstlük kızarmış sarı saçlar konumuz dışı. “Kalitesiz işçilik” bir yana, en fenası da ödediğiniz tonla paranın ardından elde edilmiş korkunç saçlarınızla ilgili kuaför tarafından yapılan “çok yakıştı” baskısı. Aynadaki görüntünüz, büyük bir değişim istiyor olsanız dahi “siz” gibi değilse “harika oldu” cümleleri sadece kuru gürültü, değil mi?Çok güvendiğiniz ve yıllardır sizi hiç şaşırtmamış bir kuaförünüz yoksa biraz dikkatli olmak lazım. Zira bu senenin “hit” rengi kızıl, uygulanması en zor renklerden biri. Nüfusun yüzde 13’ünün kızıl saçlı insanlardan oluştuğu İrlanda’da veya yüzde 10’luk oranda ikinci sırayı takip eden İskoçya’da yaşamıyorsanız, gördüğünüz güzel “kırmızı kafa”ların hepsinin boya olduğunu söylememize gerek yok herhalde. Biz de bu trendi nasıl yakalarız, onun peşindeyiz. “Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi”nde hayran kaldığımız Cate Blanchett’in, “Sex and the City”nin Miranda’sının, Desperate Housewive’ın starı Marcia Cross’un kızılı nasıl elde edilir, edilse bile bize yakışır mı, bunun merakı içindeyiz. Dolayısıyla bir bilene koştuk, Grada Kuaför’ün sahibi, koloroskopi uzmanı Yusuf Tulgay’dan yardım istedik. Tulgay diyor ki: “Saçlarını kızıl yapmak isteyen pek çok kadın için kızılın doğru tonunu bulmak mümkün, cilt rengi açık veya pembeye dönük olanlar kızılı en iyi taşıyanlar. Eğer cildiniz buğday ya da esmer tonlardaysa o zaman kendinize uygun kızıl tonu bulmakta zorlanmanız çok mümkün.” Dolayısıyla sevgili kadınlar, işimiz zor.“Kızıl saç anayasası”nın ilk maddesi ten rengiyle ilgili. İdeal kızıl ton, teninizin rengine göre belirlenir. Çünkü kızıl renkler kendi içinde birçok tona ayrılır: Bakır kızıl, irize kızıl, kahve kızıl, yoğun kızıl ve akaju kızıl gibi. Cildiniz pembe tonlarını barındırıyorsa tüm bu kızıl tonlarını iyi taşıma ihtimaliniz yükseliyor. Sarımsı ya da koyu tenlilere kırmızı tonları önerilmiyor. Kızıl boyanın diğer boyalardan çok fazla farklı yok. Ancak boyattıktan sonra saçlarınızı olabildiğince az yıkamanız gerekiyor. Ayrıca beyaz havlularınızı saçlarınızdan uzak tutun! Islak saçınızı kurularken koyu bir havlu tercih etmelisiniz. Saçınız, temasta olduğu tüm açık renk kumaşlara renk vermek konusunda cömert davranır...“Saçınızı az yıkayın”ın anlamı, ideal olarak haftada iki. Ancak saçlarınız yağlı ya da çok inceyse gün aşırı yıkamak da uygun. Yıkarken asla sıcak suyla yıkamayın, ılık suyu tercih edin. Ayrıca kızıl boyalar diğer boyalara oranla daha fazla pigment ve amonyak içerdiği için saçlarınızda kurumaya neden olabilir. O nedenle iyi bir saç kremi muhakkak kullanmalı, düzenli bakım yapmalısınız.Kızıl boyanmış saçlı kadınların sert şampuanlardan kaçınması gerekiyor. Çoğu kepek şampuanı, boyalı saçlarda daha da sert bir etki yapar ama kızıl saçlar için ölüm gibidir, saçın rengini atması çok daha hızlı olur. Renk koruma için kuaförünüzden boyanın kalıcılığını artıran bakımlardan uygulamasını isteyebilirsiniz. Kızıl saç boyası diğer boyalara göre daha çabuk okside olur, yani rengin niteliği çabuk değişir. Bu nedenle açık havada uzun süre kalacaksanız, UV filtresi içeren bir şekillendirici kullanın, bir şapka ya da eşarp takın. Her ne kadar kimi kadınlar bunun güzel ve farklı olduğunu düşünse de patlıcan moru tonlarının sizi baştan çıkarmasına izin vermeyin. Mora dönük kızıllar doğal görünmez ve çoğu zaman da kişiye yakışmaz. Kırmızı tonunu seçerken, bakır, kahverengiye dönük kızıl gibi tonları tercih edin. Saçlarınızda kızıl bir tonu tercih ettiyseniz öncelikle dikkat etmeniz gerekenler arasında belki de en önemlisi kuaförünüzün kullanacağı boyanın marka ve kalitesi.Ve yine çok önemli bir konu: Saçınızı daha önce boyadıysanız/boyattıysanız ya da kimyasal işlem gördüyse, kesinlikle kendiniz boyamamalısınız. Tulgay, “Eğer saçınız daha önceden işlem görmüşse kendiniz boyamaya kalktığınız zaman asla istediğiniz rengi tutturamazsınız. Saçınızın her parçasının ayrı bir renk alması bile mümkündür. Ancak eğer saçınızı daha önce hiç boyamadıysanız kutu boyalardan iyi sonuç alabilirsiniz. O nedenle boyalı saçınızın rengini değiştirirken kuaförünüze danışmalısınız, her saç evde boyanmaz” diyor… Eğer saçlarınız çok kuru veya yıpranmışsa kızıl boya çok çabuk akar. (Kızıl boya sağlıklı saçlarda bile çok çabuk akıyor). Saçlarınıza iyi bakarsanız; yani haftada bir bakım yapar, düzenli olarak uçlarından kestirir ve şekillendirirken fön, maşa gibi şekillendiricileri her gün kullanmazsanız, boyanın canlı kalması olasılığını arttırmış olursunuz…