T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ateş Böceği Yalçın toprağa verildi

Marmaris'teki tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, "Ateş Böceği Yalçın" olarak tanınan komedyen Yalçın Otağı, Datça'da defnedildi

17 Ağustos 2014 00:54

Karaciğer kanseri ve sirozu nedeniyle 78 yaşında yaşamını yitiren komedyen Yalçın Otağı, yaz tatillerini ve ömrünün son günlerini geçirdiği Datça ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İskele Mahallesi'ndeki Fatih Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Otağı, aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye Datça Kaymakamı Hamdi Üncü, Datça Belediye Başkanı Şener Tokcan, Otağı'nın 41 yıllık hayat arkadaşı sinema sanatçısı Lale Belkıs, sanatçı arkadaşı Ercan Bostancıoğlu, tiyatro sanatçısı Yalçın Özden, şarkıcı Cengiz Coşkuner, Yakup Karameşe ile yakınları katıldı.

Cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen sanatçının eşi Belkıs, "Biz onunla çok iyi iki arkadaş gibiydik. Her şeyi paylaşırdık. Sevgi ve saygı içerisinde 41 yılı devam ettirdik. Datça'yı çok seviyorduk. Bir gün bana 'Datça'dan bir yer alalım, ikimiz de aynı yere gömülelim' dedi. Sağlığında böyle istemişti. Neşe dolu bir insandı, onun gittiğine hala inanamıyorum" dedi.

Otağı'nın 30 yıl aynı sahneyi paylaştığı "Ateş Böceği Ercan" olarak tanınan Ercan Bostancıoğlu da arkadaşının mezarı başında uzun süre gözyaşı döktü.

Tiyatro sanatçısı Yalçın Özden, Yalçın Otağı'nın çok iyi bir insan olduğunu, kimseye karşı kötü düşünce içinde bulunmadığını dile getirdi. Özden, "İnsanları yıllarca güldürdü başka da bir şey yapmadı. Ne yaptıysa insanları güldürdü tüm eylemi buydu. Nur içinde yatsın" dedi.

Otağı, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Marmaris'teki özel bir hastanede dün hayatını kaybetmişti.

 

ETİKETLER

yalçın otağıateş böceği ercanlale belkıs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24