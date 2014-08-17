Ateş Böceği Yalçın toprağa verildi

Karaciğer kanseri ve sirozu nedeniyle 78 yaşında yaşamını yitiren komedyen Yalçın Otağı, yaz tatillerini ve ömrünün son günlerini geçirdiği Datça ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İskele Mahallesi'ndeki Fatih Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Otağı, aynı mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye Datça Kaymakamı Hamdi Üncü, Datça Belediye Başkanı Şener Tokcan, Otağı'nın 41 yıllık hayat arkadaşı sinema sanatçısı Lale Belkıs, sanatçı arkadaşı Ercan Bostancıoğlu, tiyatro sanatçısı Yalçın Özden, şarkıcı Cengiz Coşkuner, Yakup Karameşe ile yakınları katıldı.

Cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen sanatçının eşi Belkıs, "Biz onunla çok iyi iki arkadaş gibiydik. Her şeyi paylaşırdık. Sevgi ve saygı içerisinde 41 yılı devam ettirdik. Datça'yı çok seviyorduk. Bir gün bana 'Datça'dan bir yer alalım, ikimiz de aynı yere gömülelim' dedi. Sağlığında böyle istemişti. Neşe dolu bir insandı, onun gittiğine hala inanamıyorum" dedi.

Otağı'nın 30 yıl aynı sahneyi paylaştığı "Ateş Böceği Ercan" olarak tanınan Ercan Bostancıoğlu da arkadaşının mezarı başında uzun süre gözyaşı döktü.

Tiyatro sanatçısı Yalçın Özden, Yalçın Otağı'nın çok iyi bir insan olduğunu, kimseye karşı kötü düşünce içinde bulunmadığını dile getirdi. Özden, "İnsanları yıllarca güldürdü başka da bir şey yapmadı. Ne yaptıysa insanları güldürdü tüm eylemi buydu. Nur içinde yatsın" dedi.

Otağı, yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü Marmaris'teki özel bir hastanede dün hayatını kaybetmişti.