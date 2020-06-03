Ateizm Derneği'nden Yeni Akit'e suç duyurusu

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"İfadelerden ve yazının bir bütün halinde bağlamından açıkça görüleceği üzere, sanki bilimsel bir gerçeklikten bahsediliyor gibi ateist olan vatandaşlarımızın hiçbir ahlaki değerinin bulunmadığı, cinayet işleyebilecekleri gibi ithamlarda bulunulmuş ve hakaretler edilmiştir.

Yine içeriğin bir bütün halinde değerlendirilmesinde, Anayasadan ve modern hukuk normlarından doğan herhangi bir inanca sahip olmama özgürlüğündeki vatandaşların aşağılandığı ve topluma tehlikeli oldukları belirtilerek halkın bir kesimi olan bu vatandaşlarımızın din farklılığına dayanılarak alenen aşağılandığı görülmektedir.”

Suç duyurusu dilekçesinde söz konusu haberde Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde yer alan “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu işlendiği belirtilerek, şüpheli ve tespit edilecek tüm şüpheliler hakkında gerekli tahkikatın yapılarak haklarında kamu davası açılması talep edildi.