Ateizm Derneği: Ateistlerin ve dinsizlerin yasal statüsü tanınsın

2014 yılında kurulan ve kurulduktan 3 hafta sonra tehdit mesajları üzerine acil durumda polise çağrı yapan bir panik butonu kurulan Ateizm Derneği, ateistlerin toplumda ve yasalar önünde ayrımcılığa uğramamak talebiyle imza kampanyası başlattı.

Dernek, TBMM’ye dönük imza kampanyasında “Ateistlerin ve dinsizlerin yasal statüsü tanınmalıdır. Ateistler ve dinsizler dışlanmamalı, vatandaşlık hakları tüm azınlıklar gibi yasalar dahilinde tanınmalı ve korunmalıdır” dedi.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olarak süregelen dinsel baskıların olduğunu hatırlatan derneğin talepleri şöyle:

“Ateizmin ve/veya dinsizliğin bir aşağılama aracı olmamasını ve yasal olarak tanınmasını istiyoruz.

“Kanun karşısında eşit muamele görmek istiyoruz. İnançsızlığımızı dile getirdiğimizde toplumun bir kesiminin inandığı değerlere hakaret etmiş muamelesi görmek istemiyoruz.

“Kamu görevlisi olursak fişlenmemek, çalıştığımız işyerinde dışlanmamak, sokakta gezersek taşlanmamak istiyoruz.

“Ayrıştırıcı bir uygulama olan, kimlik kartlarındaki din hanesinin kaldırılmasını istiyoruz. Yeni doğan bebeğin kimlik kartına otomatik olarak hâkim dinin mensubu yazılmasını istemiyoruz.”

Derneğin başlattığı kampayanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz