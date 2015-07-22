Ateizm Derneği Başkanı'na hapis istemi

Ateizm Derneği Başkanı Tolga İnci hakkında, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "hakaret" ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık söz konusu paylaşımda "Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu makama yetersiz olduğu anlamını taşır nitelikte benzetmeler" yapıldığı, bunun da "hakaret" suçunu oluşturduğunu iddia ediyor.

"..Makama yetersiz anlamını taşır benzetme..."

DHA’da yer alan habere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Tolga İnci'nin sosyal medyada üzerinden 'dini değerleri alenen aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' içeren paylaşımlarda bulunduğu belirtilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma sonucunda söz konusu Facebook sayfasının İnci'ye ait olduğunun tespit edildiği ifade edilen iddianamede, İnci'nin 6 Kasım 2014'te yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu makama yetersiz olduğu anlamını taşır nitelikte benzetmeler yaptığı ve bu benzetmeleri de başka cümlelerle pekiştirdiği anlatıldı.



4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemi



Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla Tolga İnci'nin ifadesinin alındığı belirtilen iddianamede, İnci'nin paylaşımları kendisinin yaptığını kabul ettiği ve paylaşımlarının eleştiri, düşünceleri açıklama niteliği taşıdığını söylediği ifade edildi. İnci hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.