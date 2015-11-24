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Yaşam

Ateistlerden İBB Başkanı Topbaş'tan krematoryum talebi

"Gömülmek zorunda değiliz"

24 Kasım 2015 09:39

Öldükten sonra gömülmek yerine yakılmak isteyen ateistler İBB Başkanı Kadir Topbaş’tan krematoryum (yakma fırını) istedi.

Ateizm Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden öldükten sonra cenazelerinin yakılabileceği birkrematoryum (yakma fırını) istiyor.

 

5 bin imza verildi

 

Kısa bir süre önce “Bir krematoryum kurulsun ve yakılarak defnedilmek isteyenlerin istekleri dikkate alınsın. Herkes gömülmek zorunda değil” sözleriyle başlatılan kampanyaya yaklaşık 5 bin kişi imza verdi.

 

''Gömülmek zorunda değiliz''

 

Ateizm Derneği’nin başlattığı kampanya için yapılan açıklama şöyle: “Gömülmek Zorunda Değiliz! Dünyada pek çok ülkede insanlar vasiyetleri üzerine, öldükten sonra yakılıyor. Türkiye’de de cenazesinin gömülmesini değil, yakılmasını isteyen birçok insan var. Ancak krematoryum (yakma fırını) tesisi olmadığı için bu istek karşılanamıyor.Öldükten sonra yakılan kişilerin oranı Japonya’da yüzde 99,85, Hindistan’da yüzde 85, İsviçre ve Danimarka’da yüzde 76, İngiltere’de yüzde 72, İsveç’te yüzde 70, Hollanda’da yüzde 50, ABD’de yüzde 40’tır. Türkiye’de ise herkesin cenazeleri, kendi istediği şekilde değil, belediyenin uygun gördüğü şekilde gömülerek defnediliyor.”

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