Ateistler için kilise!

Ateist ‘mega-kiliseler’, Batı’yı hızla etkisi altına alıyor. Hıristiyan kiliselerine çok benzer yapıda olan ateist kiliselerde şarkılar söyleniyor, alkış tutuluyor ve topluma faydalı işlere methiyeler düzülüyor. Bu oluşumun geleneksel kiliselerden tek eksiği ise ‘tanrı’.

Papa Francesco’nun “Onlar da cennete gidebilir”? diyerek zeytin dalı uzattığı ateistlerden karşı adım geldi. Pazar ayinlerinden etkilenen ateistler, İngiltere’nin ardından ABD ve Avustralya’da da kendi kiliselerini kurdu. Bir kilisede yapılan tüm ritüellerin, içinde din olmadan gerçekleştirldiği kiliselere ilginin büyük olduğu belirtiliyor. milliyet.com.tr'de yer alan habere göre, İngiliz ikili Sanderson Jones ve Pippa Evans tarafından kurulan “Sunday Assemblies”, yeni açılacak kiliseler için ABD ve Avustralya’yı kapsayan bir tur gerçekleştiriyor. Şu ana dek 50 bin dolar (102 bin TL) toplayan kurumun hedefi, 800 bin dolara (1 milyon 630 bin TL) ulaşarak yeni kiliseler için yeterli kaynağı elde etmek.

Tepkiler de var

Kuruculardan Jones, bu fikrin aklına ilk kez bir kilisede düzenlenen Noel ayinine katıldıktan sonra geldiğini belirtiyor. Ayin sırasında söylenen ilahiler, yapılan konuşmalar, kendini geliştirme ve başkalarına yardım etme fırsatları Jones’un ilgisini çekmiş. Ancak özünde inanmadığı dinin olması sebebiyle Hıristiyan kiliselerine gitmek istemeyen Jones’un aklına ‘ateist kilisesi’ fikri gelmiş. Haberde, ABD’nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilen pazar toplantısına katılanların durumdan memnuniyetleri dile getiriliyor. Bununla beraber, ‘ateizmin bir din olmadığı’ görüşünde olan ateistlerin bu oluşuma onay vermedikleri de ifade ediliyor. Toplantıya katılanların ise şarkılar söyledikleri, bağış toplandığı, kahve ve kekleri paylaştıkları anlatılıyor.