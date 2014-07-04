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Dünya

Ateist olduğu için akıl hastanesine yatırıldı

Nijerya'da ateist olduğunu söyleyen bir kişi, akrabaları tarafından akıl hastanesine kaldırıldı

04 Temmuz 2014 18:51

Ateist olduğunu açıklayan Mübarek Bala, 18 gün boyunca zorla Nijerya’nın Kano kentindeki bir hastanede tutuldu. Doktorların grevi nedeniyle hastanenin kapanınca, kimya mühendisi olan Bala da serbest kaldı.

Uluslararası Hümanizm ve Etik Birliği (IHEU) adlı yardım kuruluşu, Bala'nın Salı günü serbest kaldığını ve güvenli bir yere ulaştığını duyurdu.

Müslüman halkın çoğunlukta olduğu Kuzey Nijerya'da 2000 yılından bu yana İslam hukuku geçerli. IHEU, "dinden çıkmanın" ölümcül şekilde cezalandırılabildiği bölgede Bala'nın güvenliğinden endişe duyduklarını kaydetti.

Akıl hastanesindeki doktorun Bala'yı sağlıklı bulması üzerine aile, oğullarını ikinci bir doktora gösterdi. İkinci doktor Bala'ya ilaç tedavisi uygulamaya başladı. Bala, telefonuna el konulana kadar e-posta ve sosyal medya aracılığıyla yardım istedi.

Serbest kaldıktan sonra IHEU aracılığıyla açıklama yapan Bala, kendisine destek olanlara teşekkür ederken, tehdit edenlereyse "Sizden mantıklı olmanızı ve sizinkilerden farklı görüşlere hoşgörüyle yaklaşmayı öğrenmenizi istiyorum" diyerek seslendi.

BBC Türkçe

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