ATBD / Terzioğlu: İki ülke ilişkileri açısından parlak dönem başlangıcı

Umida Achilova / İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, seçim sonrası yeni dönemin Türkiye ve Amerika arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler açısından da parlak bir dönemin başlangıcı olacağı inancında olduğunu söyledi.

Türkiye siyaset hayatında yeni bir dönem olan bu sistemin devletimize ve milletimize hayırlı olmasını dileyen Terzioğlu, “Çok sağlam temellere dayanan iki ülke ilişkilerini daha da geliştirmek ve Amerikan sermayesinin ülkemizde gerçekleştirdiği yatırımların hacmini artırmak amacıyla faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olarak bu konuda elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğimizi de bir kez daha belirtmek isterim” dedi.

Terzioğlu, Türkiye’nin uygulamaya başladığı bu sistem sayesinde gerek siyasi, gerekse ekonomik olarak daha da güçleneceğine olan inancının tam olduğunu belirtti. (Fotoğraflı)