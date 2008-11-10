Ata'yı anıyoruz

Ankara'da ilk tören yarın sabah Anıtkabir'de düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, protokole dahil devlet erkanının oluşturacağı kortej eşliğinde Aslanlı Yol'dan yürüyerek saat 09.05'de mozoleye çelenk koyacak. Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekiler, Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulunacak. Saygı duruşu, askeri bandonun çalacağı İstiklal Marşı'nın bitiminde sona erecek.Cumhurbaşkanı Gül'ün Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından, korteje dahil olmayan sivil ve askeri erkan ile öğrenciler saygı geçişinde bulunacak. Anıtkabir, resmi törenlerin ardından saat 11.00'de halkın ziyaretine açılacak. Kordiplomatik duayeni tarafından da saat 15.00'de Anıtkabir'e çelenk konulacak.Bayraklar, Büyük Önder Atatürk'ün 70 yıl önce ebediyete intikal ettiği saat 09.05'den itibaren güneşin batışına kadar yarıya indirilecek. Sivil Savunma Müdürlüğüne ait sirenler ve motorlu araç klaksonları da saat 09.05'de 2 dakika süreyle çalınacak. Tüm resmi ve özel okullarda da anma programları gerçekleştirilecek.Bu arada, Anıtkabir bugün saat 12.00'den yarın saat 11.00'e kadar tören hazırlıkları ve güvenlik tedbirleri nedeniyle halkın ziyaretine kapalı olacak. Anıtkabir ile aynı anda Ulus Atatürk Anıtı, Sıhhiye Zafer Anıtı ve Atatürk Orman Çiftliği Atatürk anıtlarında da saat 09.05'de çelenk koyma törenleri yapılacak.Atatürk anıtlarına, Ankara Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile diğer kurum ve kuruluşlarınca çelenkler bırakılacak.Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca yarın saat 10.00'da, kurum konferans salonunda 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni düzenlenecek. Törende, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Sadık Tural ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Cezmi Eraslan birer konuşma yapacak.Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ankaralılar Vakfı ve Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü'nce Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde yarın akşam ''Atatürk'ü Anma Gecesi'' düzenlenecek.Yenimahalle Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği ''Atatürk Fotoğrafları Sergisi'' de Belediye Fuaye Salonu'nda yarın saat 11.00'de açılacak. Ayrıca Yenimahalle Belediye Başkanlığı Türk Sanat Müziği Korosu yarın saat 19.00'da Belediye Tiyatro Salonunda Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir konser verecek. Ankara Kulübü Derneği de yarın saat 17.30'da, anma etkinlikleri kapsamında Abidinpaşa Köşkü'nde Atatürk şiirlerinden oluşan bir dinleti düzenleyecek.Atatürkçü Düşünce Derneğince yarın akşam Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Atatürk'ü Anma Gecesi düzenlenecek. Dernek yönetimi ve üyeleri, 11 Kasım Salı günü Anıtkabir'i ziyaret edecek. Ankara'da, ''10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası'' kapsamında 10-16 Kasım tarihleri arasında, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce OR-AN ve Cebeci halk kütüphaneleri ile Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi ve Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi'nde ''Kurtuluş'' ve ''Sarı Zeybek'' filmleri gösterilecek, Atatürk konulu kitaplar ve süreli yayınlar sergilenecek.Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Ankara'daki çeşitli üniversitelerce de etkinlikler düzenlenecek. Ankara Üniversitesi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 70. yıl dönümünde, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Korosu ile 13 yaşındaki genç müzisyen Cansın Kara konser verecek. Ankara Üniversitesinin anma etkinliğinde, Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilsay Kuruç'un, ''Buhranda Atatürk'ü Anmak'' konulu konferansı da yer alıyor.Atatürk ve Türkiye üzerine araştırmalar yapan, kitaplar yazan ABD'li yazar Prof. Dr. Arnold Reisman, Hacettepe Üniversitesi'nde yarın ''Atatürk ve Üniversite'', 12 Kasım Çarşamba günü de ''Atatürk ve Sanat'' konulu iki konferans verecek. Üniversitede yarın ''Ölümünün 70. yılında Atatürk'ün Büyük Nutuk'unu Yeniden Düşünmek'' konulu panel düzenlenecek.Gazi Üniversitesinin anma programında da yarın ''Atatürk'ün Sevdiği Türküler ve Şarkılar'' konseri ve Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahingöz'ün vereceği, ''Milli Devlet Kavramı ve Mustafa Kemal Paşa'' konulu konferans yer alıyor.