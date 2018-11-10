Ata'yı anarken gözleri doldu

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)- AMASYA\'da Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyeti intikalinin 80\'inci yıl dönümünde anıldı.

Amasya’da Atatürk’ün vefatının 80\'inci yıl dönümünde Yavuz Selim Meydanı Atatürk Anıtı\'nda tören düzenlendi. Çelenk sunumu gerçekleştirileren başlayan törene, Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik, kurum müdürleri, STK\'lar, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumu sonrasında saat 9.05\'i gösterdiğinde sirenlerin çalınmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Bayrakların yarıya indirilerek meşale yakıldığı tören, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla son buldu.

AYAKKABI BOYACISINDAN ATA\'YA SAYGI

Anma töreninde sirenlerin çalınmasıyla birlikte saygı duruşuna geçen 61 yıllık ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan’ın (72) gözlerinin dolması dikkat çekti. Tezgahı önünde saygı duruşuna geçen Taşan, “Ne mutlu Türküm diyene, Atamızla gurur duyuyoruz. Atamızın kabri cennet olsun. Mutluyuz, bizlere o günlerde verdikleri mücadele ile bugünleri bağışlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüz olmak üzere tüm silah arkadaşlarını saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

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