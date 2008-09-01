'Ata'ya ihanet ediyorlar'

Alman Der Spiegel dergisine konuşan Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk, "Atatürk, Türkiye'nin AB üyeliğinden gurur duyardı. Ve şimdi kendisinin sözde yandaşları bu konuda ona ihanet ediyor" diye konuştu



Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk, Pamuk, Alman Der Spiegel dergisinin, yeni romanı "Masumiyet Müzesi" ve siyasi konular hakkındaki sorularını yanıtladı. Pamuk, "Türkiye'yi AB yolunda görüyor musunuz?" sorusu üzerine şöyle konuştu:



"Böyle yaparsanız, milliyetçi duygularımı uyandırırsınız. Ben, şu an bizden, 50 yıl öncesinden daha iyi konuşulduğunu düşünüyorum. Bu konuda katkı sunmak beni sevindiriyor. Ekonomik olarak Türkiye'nin durumu iyi. Ancak liberallik konusunda eksikliği bulunan ve birbirleriyle sürekli savaşan egemen tabakanın dar görüşlülüğü yüzünden sayısız siyasi problemlerimiz var."



Bu tabakanın Kemalistler ve Başbakan Erdoğan'ı destekleyen muhafazakâr dinci orta kesim olduğunu onaylayan Pamuk, "Erdoğan ve destekçileri tedbili kıyafet giymiş İslamcılar mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:



"Orduya yönelen, daha fazla şiddet ve güce odaklanan bazı Kemalistler böyle düşünüyor. Bu yüzden elit tabakamız, Kürt sorununu da çözemediği için huzursuz. Bazı kesimler ise AB üyeliğine karşı çıkıyor. Atatürk, Türkiye'nin AB üyeliğinden gurur duyardı. Ve şimdi kendisinin sözde yandaşları bu konuda ona ihanet ediyor."



Demokrasi, düşünce özgürlüğü ve Avrupa'dan yana olduğunu kaydeden Pamuk, bu yüzden öldürülmek istendiğini de belirtti.



‘En iyi dostlarım korumalarım’



Kendisinin polis tarafından korunduğunu ve en iyi dostlarının korumaları olduğunu kaydeden Pamuk, bu nedenle eskisi kadar İstanbul sokaklarına çıkamamaktan şikâyetçi oldu.

Pamuk, İstanbul'da bir müze kurmak için girişimde bulunduğunu da söyledi.

Müze için uzun yıllar önce apartmanının yakınındaki bir arsayı satın aldığını ve projesini çizdirdiğini kaydeden Pamuk, "Amacım bir gün okurların, belki de bir iki yıl içinde müzeme gelip burada kitabımda adı geçen nesneleri görebilmesi" dedi.



