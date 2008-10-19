Ata'ya benzemeyen portre

1926 yılında kurulan Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası, binasının dış cephesindeki Atatürk portresi ve Türk Bayrağı figürleri bulunan panonun eskiyip, yıpranması üzerine yenilenmesine karar verdi. Cam ve mozaikten yeni bir pano yapılması için ihale açıldı. İhaleyi kazanan firma 10 bin 500 YTL'ye, bir hafta içerisinde üzerinde Türk Bayrağı ve Atatürk portresi ile Ata'nın bir veciz sözünün bulunduğu panoyu hazırlanarak, yerine asıldı. Ancak, yenilenen panodaki portre, Atatürk'e benzemediğini ve alaycı bir görüntüsü olduğunu ileri süren Turgutlular'ın ve bazı sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti.



Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şube Başkanı Ali Tezcan, panodaki portrede Ata'nın burun ve dudak kısımlarındaki kırmızı rengin kötü olduğunu, sakallıymış gibi bir izlenim verildiğini söyledi. TUTSO binası önünde bir açıklama yapan Tezcan, “Bugüne kadar Atatürk düşmanları tarafından yaptırılan ve kendisine hiç benzemeyen büstler ve resimler gördük. Ancak bunun gibisini ilk kez görüyorum.



TUTSO'nun yaptırdığı bu tablo bana göre Atatürk'e yapılmış ayıpların en büyüğü. Ege'nin yükselen yıldızı olarak tanımlanan bir ilçenin ticaret ve sanayi odasına yakıştıramadım. Oda yetkililerinden bu rezalete bir an önce son vermelerini istiyorum. Aksi halde ilçe halkı bunun hesabını sorar. Derneğimize bu konuda çok sayıda şikayet geldi” dedi.



‘Bunu yapan sanat soytarısıdır’



Portrenin kötü bir şekilde yapılmasında bir art niyet olduğunu düşünmek istemediğini de vurgulayan Tezcan, “Burada bir mozaik çalışması yapılmış. Ancak sanatkar, daha önce Atatürk resmini hiç görmemiş. Bu portre herşeye benziyor ama bir tek Atatürk'e benzemiyor. Bunu yapan sanatçı değil, ancak sanat soytarısıdır” diyerek, tepkisini dile getirdi.



Bisikletiyle yoldan geçerken tabloyu gören ve gözleri dolan isminin açıklanmasını istemeyen bir Turgutlulu ise şunları söyledi:



“Bu portrenin neye benzediğini biliyorum, ama söz konusu Atatürk olunca söylemek istemiyorum. Yetkililer bunu görmüyor mu? Buna dur diyemiyor mu? Portreyi görünce, içim yanıyor. Şu dudakların rengine bir bakın. Bunu kim yaptırdı, kim kabul etti? Bu olayı kınıyorum.”

Turgutlu'da yaşayan Mustafa Canbaz ve Seval Korkmaz da Ata'ya saygısızlık yapıldığını, tablonunu bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi.



CHP İlçe Başkanı Veli Gülay da, art niyet aramadığını belirterek, oda yetkililerinin Atatürk'e hiç benzemeyen portreyi bir önce kaldırarak, hatalarını düzelteceklerine inandığını ifade etti. Kaymakam Sadettin Kalkan da portrenin yenisinin yapılması için girişimde bulunacaklarını kaydetti.



TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Türk, kendilerinin de portrenin Atatürk'e benzemediğinin farkında olduklarını belirterek, “Bu nedenle daha işi teslim almadık ve hiçbir ödeme yapmadık. Odamızın tüm üyeleri Atatürkçü'dür. Bu tamamen tabloyu yapan firmanın hatasıdır” dedi. TUTSO Başkanı Türk'ün bu açıklamalarına rağmen tablonun yapımı sırasında kullanılan iskelesinin sökülmesi, işin tamamlanması ise dikkati çekti.