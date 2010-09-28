Atatürk'ün yatına fuhuş baskını

T24 -

Jandarmadan açıklama

Savarona yatı

Yedi ay önce insan kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen kişilerle ilgili takip başlatan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün öğle saatlerinde Antalya merkez, Belek Beldesi, İstanbul ve Muğla Göcek'te demirli bulunan Savarona yatına eşzamanlı operasyon yaptı.Atatürk'ün vefatından sonra Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne devredilen ve 1989 yılında Kahraman Sadıkoğlu tarafından 49 yıllığına kiralanan Savarona'daki operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı.Günlüğü 50 bin dolara kiralandığı belirtilen Savarona'da gözaltına alınanlar arasında ABD'de yaşayan, Rusya ve Ukrayna'da işleri bulunan Kazak işadamı Tevfik A.'nın da bulunduğu öğrenildi. Tevfik A. ile birlikte 8 kişi gözaltına alınırken, Rusya ve Ukrayna'daki mankenlik ajanslarına kayıtlı, bazıları 18 yaşından küçük kızları Türkiye'ye getirerek zengin iş adamlarına yüksek fiyatla pazarladıklarının belirlendi.Yetkililer, yapılan operasyonla ilgili şunları kaydetti:“Bu çok kapsamlı bir faaliyet, geniş çaplı bir operasyon. Yaklaşık 7 aydır takip ettiğimiz faaliyet olarak Belek'te bir otelden başladı, Savarona'ya kadar uzandı, Savarona'yı kiralamaya kadar uzandı. Yani Savarona'nın adı kiralamayla ilgili... Rusya ve Ukrayna'dan getirilenlerin pazarlanması olayı. Yaşı küçük çocuklar da var, bu ülkelerden zaman zaman Türkiye'ye gelip giden kadınlar da var. Ancak henüz operasyon devam ediyor. Başka kişiler de gözaltına alınabilir.”Antalya İl Jandarma Komutanlığı'ndan Savarona yatının da kullanıldığı insan ticareti ve fuhuş operasyona yönelik yapılan yazılı açıklamada, operasyonun 2009 yılı sonlarında Antalya'nın Serik İlçesi'ne bağlı Boğazkent Beldesi'nde bir kişinin yakalanmasıyla başladığı belirtildi.Bu kişinin Ukrayna ve Rusya'daki mankenlik ajanslarından temin ettiği aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu kızları Antalya'daki turizm belgeli tesislerde maddi durumu iyi olan kişilere yüksek paralar karşılığında pazarladığı bilgisine ulaşıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:“Yapılan takip neticesinde şahsın tek başına hareket etmediği, Antalya ilinden 4 kişi, İstanbul ilinden 2 kişinin de organizasyon içerisinde yer aldığı ve bu gruba tespit edilen 1 şahsın finans sağladığı anlaşılmıştır. 28 Eylül 2010 günü belirtilen grubun Savarona isimli yatı kiraladıkları ve yurt dışından getirilen bayanlara fuhuş yaptıracakları tespit edilmiş ve adli mercilerden gerekli kararlar alınarak eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara ve Muğla illerinde operasyon yapılmıştır” derildi.Açıklamada, eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara ve Muğla illerinde yapılan operasyonlarda insan ticaretini organize eden 8 kişinin yakalandığı, insan ticareti mağduru 15 kadın ve kızın tespit edildiği belirtildi.Operasyon yapılan Savarona yatındakilerden 6'sının yabancı uyruklu işadamı olduğu belirtilen açıklamada, “Şahıslarla birlikte suçta kullanılan belgeler ve elektronik malzemeler ele geçirilmiştir. Operasyonu Antalya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri iştirak etmektedir” denildi.Açıklamada şüphelilerin soruşturma sonrasında Antalya'daki adli mercilere sevk edilecekleri kaydedildi.Amerikalı William Francis Gibbs tarafından tasarlanan Savarona yatı, 1931 yılında 4 milyon dolara inşa edildi. Savarona, yedi yıl boyunca Atlantik Okyanusu ve Akdeniz sularında süzüldükten sonra 1938'de Türk Hükümeti tarafından satın alındı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e tahsis edildi.Atatürk yatta kabine toplantıları yaptı, dünya liderlerini ağırladı. Atatürk'ün vefatından sonra Savarona Türkiye Denizcilik İşletmeleri'ne devredildi. 1989 yılında Kahraman Sadıkoğlu tarafından 49 yıllığına satın alındı.