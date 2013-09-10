Atatürk'ün yatı müze olacak, yabancı devlet adamları ağırlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ünlü armatör Kahraman Sadıkoğlu’na 49 yıllığına kiralanan Atatürk’ün yatı Savarona’ya talip oldu. Bakanlık 136 metre uzunluğundaki yatı müze olarak ve yabancı devlet adamlarının ağırlanması için kullanacak.

Eren Güler’in Hürriyet’teki haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, dün (9 Eylül 2013) saat 11.00’de yanında bakanlıktan iki kişi ile birlikte Kuruçeşme’de demirli Savarona yatına gelerek incelemelerde bulundu.

Yatın sahibi Kahraman Sadıkoğlu’ndan bilgi alan Bakan Çelik, yaklaşık 1 saat boyunca yatta kaldı. Bakan Çelik ile Sadıkoğlu arasında yatın satın alınmasına ilişkin görüşmeler gerçekleştirildiği ve satın alınmanın gerçekleşmesi durumunda Savarona’nın müze yapılacağı öğrenildi. Savarona aynı zamanda yabancı devlet adamlarının ağırlanması için de kullanılacak.

Sadıkoğlu 1989’da kiraladı

Amerikalı William Francis Gibbs tarafından tasarlanan Savarona yatı, 1931 yılında 4 milyon dolara inşa edildi.

Savarona, yedi yıl boyunca Atlantik Okyanusu ve Akdeniz sularında gezdikten sonra 1938’de Türk Hükümeti tarafından satın alındı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e tahsis edildi. Ancak Atatürk Savarona’da sadece altı hafta geçirebildi. Bu süre zarfında kabine toplantıları yatta yapılırken yurtdışından önemli konuklar ve devlet başkanları da ağırlandı.

Savarona Atatürk’ün vefatından sonra Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne devredildi. 2’inci Dünya Savaşı sonrasında Türk Deniz Kuvvetleri’nin eğitim gemisi olarak kullanmasına kadar bir daha yelken açmadı. 1989 yılında Savarona’yı hurdaya çıkarma kararı alındı, ancak Kahraman Sadıkoğlu son dakika kararıyla yatı 49 yıllığına kiraladı. Sadıkoğlu, üç yıllık bir çalışma sonucu yatı yenileyerek tekrar hizmete soktu.

Turizm amaçlı kullanılan Savarona’da 2010 yılında fuhuş partileri düzenlendiği iddia edilmiş ve yargılama süreci başlamıştı. Bu haberlerin ardından Maliye Bakanlığı devreye girmiş ve Savarona’nın sözleşmesinin feshedilebileceğini açıklamıştı. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da yatın geri alınıp müze olarak kullanılabileceği önerisini getirmişti. Aynı dönemde iş dünyasından da yatın alınıp müzeye çevrilmesi yönünde benzer öneriler gelmişti. Uzunluğu 136 metre olan Savarona 18 deniz mili hıza kadar çıkabiliyor. Yatta ana süitin yanı sıra 17 lüks süit bulunuyor. Suitlerin alanı da ortalama 50 metrekare.

Savarona’nın özellikleri

-Savarona, deniz mühendisi Amerikalı William Francis Gibbs tarafından tasarlandı ve 1931 yılında Bayan Emily Roebling için 4 milyon dolara inşa edildi.

-Savarona, yedi yıl boyunca Atlantik Okyanusu ve Akdeniz sularında gezdikten sonra 1938’de Türk Hükümeti tarafından satın alındı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e tahsis edildi.

-Ancak Atatürk vefatına kadar sadece 6 hafta bu yatta kalabildi. O süre boyunca da yatında kabine toplantıları yaptı, dünya liderlerini ağırladı.

-Atatürk’ün vefatından sonra Savarona Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne devredildi.

-1989 yılında hurdaya çıkmak üzereyken son anda Kahraman Sadıkoğlu tarafından kiralandı.

-İç mekân tasarımı Donald Starkey tarafından yapıldı. Yatta 65 tonu hamamda olmak üzere toplam 260 ton cilalı mermer kullanıldı. Atatürk’ün anısına, özel suiti özel eşyalarının bulunduğu bir müze olarak restore edildi.

-Şimdiye kadar Savarona’nın VIP misafirleri arasında Prens Rainer, Prens Charles, Brunei Sultanı, İspanya Kralı Juan Carlos, Prenses Diana, Modacı Valentino, Claudia Schiffer, Nicole Kidman, Elizabeth Hurley, Sharon Stone, Hugh Grant, Tom Cruise ve Gerard Depardieu bulunuyor.

-Savarona’nın toplam uzunluğu 136 metre, direği 16 metre, iskeleti 6.1 metre