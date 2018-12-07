'Atatürk'ün Time dergisine kapak olan fotoğrafı İzmit'te çekildi'

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, 24 Mart 1923 tarihli dünyaca ünlü Time dergisi kapağında yer alan Atatürk fotoğrafının İzmit\'te çekildiğini söyledi.

Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği\'nin İzmit Belediyesi Sanat Galerisi Konferans Salonu\'nda düzenlediği \'Kent Tarihi Sunumu\' etkinliği kapsamında, Kocaeli Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, \'Atatürk\'ün İzmit Ziyaretleri\' konulu sunum yaptı. Rıdvan Gölcük, ABD merkezli Time dergisinin 24 Mart 1923 tarihli kapağında yer alan Atatürk fotoğrafının İzmit\'te çekildiğini belirterek, \"16 Ocak 1923 günü Kasr-ı Hümayun\'da gerçekleşecek basın toplantısı için İzmit\'e gelen Halide Edib Adıvar ile Mustafa Kemal Paşa\'nın sohbetleri sırasında çekilen fotoğraf ve video görüntülerine ait bir enstantane o an. Ve Kocaeli\'de çekilen o görüntü Time dergisi kapağında yer alarak birden dünyanın en iyi bildiği Mustafa Kemal Atatürk imajı haline geliyor\" dedi.

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Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, ayrıca, İzmit\'te gerçekleşen toplantı sırasında Ulu Önder Atatürk\'ün kadınlara seçme ve seçilme hakkı verileceğini bildirdiğini belirterek, \"İzmit Kasr-ı Hümayun\'da Ata\'ya sorulan sorulardan biri de şu oldu: \'Halide Edib Hanım\'ı mebus olarak görebilecek miyiz?\' \'Kadınlara bu hak verilecek. Önce ya da sonra bu gerçekleşecek\' demiştir Paşa. Yani kadınlar bu hakkı elde etmeden 11 yıl önce İzmit\'te bu konu konuşulmuş, bunun bir gün başarılacağı anlaşılmıştı\" diye konuştu.



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