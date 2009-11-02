Atatürk'ün soyağacı

Atatürk’ün kuzeni ile birlikte hazırladığı soyağacına ulaşıldı. Secerenin ortaya çıkması ile birlikte pek çok iddia da çürütülmüş oldu.





ATA'NIN SOYAĞACI İÇİN TIKLAYINIZ







Atatürk’e yöneltilen saldırıların önemli bir bölümü, ailesini özellikle de annesini hedef alıyor. Daha önce Atatürk’ün baba tarafından soyağacı çeşitli makalelerde ele alınmış olsa da, anne tarafından seceresinin varlığı biliniyor ancak ortaya çıkmıyordu.

NTV Tarih Dergisi’nden Derya Tulga ve Ayşegül Parlayan yaptıkları çalışmayla, Atatürk’ün, kuzeni Süleyman Sırrı Bey ile birlikte 1924 yılında hazırladığı soyağacının orjinaline ve 1987’deki geliştirilmiş haline ulaştı.

Bu soyağacına göre ailenin kökleri, Zübeyde Hanım’ın büyük büyükbabası Hacı Abdullah Ağa’ya dayanıyor. Kendisinin ve kardeşlerinin çocuğu olmaması nedeniyle, Atatürk’ün doğrudan soyağacı kardeşleri ile birlikte son buluyor. Bununla birlikte cumhuriyetin kurucusu ana tarafından kalabalık bir akraba grubuna sahip.

1924 yılında Atatürk ve kuzeni Süleyman Sırrı Bey’in birlikte hazırladığı secere, Süleymen Sırrı Bey’in vefatından sonra kızı Gülseren Hanım’a ve oğlu Fikri Ziya Aral’a miras kaldı. 1987 yılında Latin harflerine çevrilen secere, Gülseren Hanım’ın 2009’da vefatından sonra da onun tek çocuğu Ahmet Esmen’ie geçti.

Ahmet Esmen bu kadar değerli bir belgenin şimdiye kadar günışığına çıkmamasını şöyle açıklıyor: “Ailem böbürlenmek istemedikleri için, bu durumu anlayacak yaşa gelmemi beklediler. Bir gün beni karşılarına alıp, ‘Tesadüfler bu kıymetli insanla aynı soydan gelmene sebep oldu. Senin bunda hiç bir marifetin yok. Ayrıca hepsinden önemlisi, akrabalığın verdiği bir mesuliyet var’ dediler.”





İddialar çürüdü

Secerenin ortaya çıkması ile birlikte pek çok iddia da çürütülmüş oldu. Bunlardan birisi Zübeyde Hanım’ın Hacı Sofiler’den olduğu iddiasıydı. Bu iddia çürüdü çünkü bu aile Mustafa Kemal’in değil, şecerede görüldüğü gibi Hacı Sofiler'e gelin giden Gülsüm Molla yoluyla Süleyman Sırrı’nın sülalesini oluşturuyor.

Bazı kaynaklar da Zübeyde Hanım’ın babasının tam üç kere evlendiğini kaydetmelerine rağmen şecerede bu görünmüyor.

Israrla Atatürk’ün teyzesinin oğlu olduğu iddia edilen eski TKP liderlerinden Reşad Fuad Baraner de şecerede yer almıyor. Zaten şecereye göre Atatürk’ün teyzesi yok, iki dayısı var. Ama Zübeyde Hanım’ın babası, bu şecereye işlenmemiş başka evlilikler yaptıysa, Atatürk’ün bir üvey teyzesi olabilir; Reşad Fuad Baraner’le ilgili iddia da doğrulanabilir.