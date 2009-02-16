Atatürk'ün smokincisinden akıllı çözüm

Obama’ya da frak dikti

Kuyumculuktan terziciliğe

Radikal'de yer alan habere göre; bir asırdan fazladır diktiği el işi smokin ve fraklarla Atatürk’ün yanısıra eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ı, bir çok devlet ve iş adamını giydiren Kordonciyan Ailesi, kriz nedeniyle alım gücü düşen müşterileri için ‘Akıllı Smokin’ üretti.Kordonciyan Ailesinin dördüncü kuşak temsilcisi ve Butik İskender’in sahibi Levon Kordonciyan, smokini lüks tüketimden çıkaran bu proje sayesinde özel gecelerde, balolarda ve düğünlerde smokin giymek isteyen müşterilerinin daha sonra bu smokinleri takım elbise olarak da kullanabileceğini söyledi. Levon Kordonciyan, “Farklı kumaş, yaka ve manşet teknikleri kullanarak smokini her daim giyilebilecek bir takım elbiseye çevirebiliyoruz. Bu hizmeti müşterilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Akıllı smokin projesiyle kişi hem smokin hem de takım elbise sahibi oluyor. Gardrobunda sadece bir kere giymek için 800 - 1000 TL vermek zorunda kalmıyor. Böylece normal bir takım elbise fiyatına hem smokin hem de günlük kullanabileceğiniz takım elbisenin sahibi oluyorsunuz” dedi.Ünü Türkiye dışına da taşan İskender Butik’in smokinleri James Bond filminde (Casino Royale) kullanılmış. Asmalı Konak’ta Özcan Deniz’in, Galatasaray Kulübü yıl sonu balolarında futbolcuların smokinlerini kendilerinin yaptığını belirten Levon Kordonciyan, “Yavuz Bingöl, Tolga Çevik, Yetkin Dikiciler, Kutsi de smokin gönderdiklerim arasında. Gazeteci Hasan Cemal ve Güneri Civaoğlu Nobel törenine gitmek için smokinlerini benden istedi” açıklamasında bulundu. Satışlarının daha çok yıl sonu balolarında ve düğünlerde smokin tercih edilmesinden dolayı yaz aylarında yoğunlaştığını söyleyen Kordonciyan, “Biz dört mevsim çalışıyoruz. Bir günde bir smokin dikebiliyorum” diye konuştu.Atatürk’e smokin ve frakları babasının dedesinin diktiğini ifade eden Kordonciyan, Atatürk’ün giyim zevki hakkında şunları söyledi: “Atatürk tam bir İstanbul beyefendisiymiş. Çok ince zevkleri var: Beyaz yelekler giyermiş ama pötikare sevmezmiş. Onun yerine çizgili pantolon, düz ceket tercih edermiş. Modelleri de kendisi çizermiş.”Atatürk’ün smokin ve fraklarını diken Kordonciyan Ailesi, bugünlerde ABD’nin yeni Başkanı Barack Obama için de frak hazırlıyor. Daha önce Barack Obama için çok özel bir smokin hazırlayıp gönderdiklerini şimdi de ABD başkanına siyah renk bir frak diktiklerini söyleyen Levon Kordonciyan, “Obama seçilince Washington’da yaşayan akrabalarım hemen yeni Başkanın ölçülerini bana gönderdi. Bende Obama’ya Altınyıldız kumaş kullanarak, yandan şeritli orijinal smokin pantolon ve orijinal smokin yakası olan mat satenden şal yaka ceket diktim. ‘B.O’ yazan kol düğmeleri ve 45 numara ayakkabıyla birlikte kendisine gönderdik. Smokini aldığımıza dair elimize bir yazı da geldi. Şimdi yine Altınyıldız kumaştan siyah renk bir frak hazırlıyoruz. Onu da en kısa zamanda kendisine göndereceğiz” açıklamasında bulundu.Kordonciyan Ailesi İstanbul’a Karadeniz Hemşin’den gelmiş. Şu an işlerin başında bulunan Levon Kordonciyan’ın dedesinin dedesi Eraya, Kınalıada’ya yerleşip kuyumculuk yapmaya başlamış.Zaten Kordonciyan adı da, yaptıkları altın zincirlerden geliyor. Fakat kuyum işindeki bütün bu hünerine rağmen oğlu Levon terziliğe merak sarar. Sultanhamam’da önce Havuzluhan, sonra Agopyanhan’da açtığı dükkanlarında çok ünlü bir terzi olup çıkar. O kadar iyi bir usta olurki Atatürk onu frak ve smokin işini öğrenmesi için altı yıllığına Fransa’ya yollar. Levon Usta eşi Areksi ile Paris’te tanışır. Çocukları Leons orada doğar. Geri döndüğünde Atatürk ve diğer devlet erkanının smokinlerini dikecek, ülkenin en ünlü terzilerinin başında gösterilecek bu adam, kendi oğlu Leons’un terzi olmasını hiç istemez.Fakat babasının itirazına rağmen oğul Leons da terzi olur. Onun oğlu İskender de aile mesleğini devam ettirir. Bugün işlerin başında İskender Kordonciyan’ın oğlu Levon Kordonciyan bulunuyor. O da tıpkı babası ve dedeleri gibi terzilik yaparak hayatını kazanıyor.