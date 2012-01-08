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Yaşam

Atatürk'ün Sakarya Savaşı sonra ilk fotoğrafları

Ankaralı koleksiyoner, işadamı Muhammet Yüksel’in arşivinden Atatürk’ün Sakarya Zaferi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan geçit töreni fotoğraflar

08 Ocak 2012 02:00

T24 - Ankaralı koleksiyoner, işadamı Muhammet Yüksel’in arşivinden Atatürk’ün Sakarya Zaferi sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan geçit töreni fotoğraflarının yanı sıra, hiç bir yerde yayınlanmayan yeni fotoğrafları çıktı.


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Muhammet Yüksel’in elinde bulunan yaklaşık 30 bin fotoğraflardan bazılarının hiç bilinmediğini belirterek şunları söyledi:


"Sakarya Zaferi’nden sonra TBMM önünde muallim mektebli hanımlar, başkomutanla o önemli günü hep birlikte kutluyor. Bu fotoğrafta anlatılmak istenen Atatürk’ün o dönem etnik köken ayırt etmeden, gözetmeden, ayrım yapmadan herkesin milli mücadelenin içine aldığını gösteriyor."


Elinde yaklaşık 30 bin fotoğraf ve aralarında bakanlık arşivinde bile bulunmayan 40 bin kadar taş plak olduğunu iddia eden Muhammet Yüksel, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çağrı yapmaktan yorulduğunu, elindeki bütün arşivi devredeceğini açıkladı.

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