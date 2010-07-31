Atatürk'ün Pera Palas'taki odası müze haline getirildi

T24 - Atatürk'ün ilk olarak 1917 yılında kaldığı ve sonraki yıllarda sıkça ziyaret ettiği Pera Palas 2 yıllık restorasyonun ardından Atatürk'ün Müze Odası ile tekrar kapılarını açmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü Associated Press haber ajansı ise 100 yılı aşkın tarihi ile İstanbul'un en önemli yapılarından biri olan Pera Palas üzerine detaylı bir haber yaparak tüm dünyaya haberi geçti.









Otelin en önemli özelliklerinden biri Atatürk'ün devamlı kaldığı 101 numaralı oda. Pera Palas'a gelen hiçbir misafir bu odada kalmayacak çünkü bu odada daha önce Mustafa Kemal Atatürk kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk, ismini Pera Palace Hotel’in konuk defterine ilk kez yazdığında, yıl 1917 idi. O yıldan sonra defalarca Pera Palace Hotel’de kaldı Atatürk. Cephe dönüşlerinde adeta evi gibi kullandığı, ülke için önemli kararlar aldığı ve üst düzey misafirlerini ağırladığı 101 numaralı odası, doğumunun 100. yılı olan 1981’de, Ata'nın şahsi eşyalarının da sergilendiği bir müze oda haline getirildi.

Atatürk’ün en sevdiği renk olan, diğer tüm evlerinde ve adına açılmış müze-evlerde de kullanılan gündoğumu rengi, "şafak" pembesiyle yenilenen 101 numaralı müze oda, müzayedelerden temin edilen yerli ve yabancı nadide Atatürk kitapları, dönemin dergileri, imzalı fotoğraf ve kartpostallar, madalyalarla daha da zenginleştirilerek açılıyor.

Associated Press tüm dünyaya duyurdu

Yurt dışında Doğu Ekspresi'nin son durağı olarak bilinen İstanbul'un en ihtişamlı otellerinden biri olan Pera Palas, dünyanın en önemli haber ajanslarından Associated Press'e de haber oldu. AP yazarı Christopher Torchia Pera Palas'ı, tarihini ve restorasyon çalışmalarını anlattı. Ayrıca Torchie Pera Palas genel müdürü Pınar Kartal Timer ile de konuştu.

Torchia yazısında; Pera Palas'ı Doğu Ekspresi'nin son durağı olarak nitelendirdiği İstanbul'un en tarihi ve en ihtişamlı otellerinden biri olarak anlattı. Mata Hari'nin 1917 yılında Fransa'da idam edilmeden önce kaldığı otellerden biri olan Pera Palas'da aynı zamanda ünlü yıldız Greta Garbo da konakladı. Korku romanlarının efsane yazarı Agatha Christie de yazdığı Doğu Ekspresi'nde cinayet romanını Pera Palas'da kaldığı 411 numaralı odada yazmıştı.

Pera nam-ı diğer Küçük Avrupa

Pera Palas Genel Müdürü Pınar Kartal Timer, 1895 yılındaki açılış balosuna katılan otelin efsanevi konuklarının yeni ihtişama katkıda bulunacağına inanıyor. Timer 115 numaralı odada verdiği röportajda şunları anlattı; "Bu insanlar otelde kendilerinden bir iz bıraktılar." Restorasyonun büyük bir kısmı ve boyama işlemleri tamamlandı ama eski balo salonu boştu ve sedef kaplı kitaplık döşenmemişti.

Geçmişte Pera olarak adlandırılan ve Yunanca ileri, aşkın gibi anlamları olan Beyoğlu'nu kuşatan Pera Palas aynaları yeniden canlandırıldı. Burası 19. yüzyıl'da Yunan ve Ermeni girişimciler tarafından "Küçük Avrupa" olarak adlandırılıyordu."

Beyoğlu'nda birçok binayı restore eden bir restorasyon firması ortağı olan Mehmet Karaören ise bu işe ilk başladığında sadece eğlence amaçlı yaptığını ama zamanla mesleğe dönüştüğünü söylüyor. Fiyatları ise bu süreçte ikiye katlanmış.

Otelde oda fiyatları 185 Euro'dan başlıyor ama gözde sezonlarda yükseliyor. Eylül'de tekrar kapılarını açacak otelde açılış fiyatı 265 Euro'ya çıkıyor.

Hemingway Pera Palas Barı'nda

Otel aynı zamanda birçok casusu da ağırlamış. Cicero kod adıyla ajanlık yapan İngiliz ve Sovyet ajanı Kim Philby de Türkiye'ye geldiğinde Pera Palace'da kaldı. Ayrıca dünyaca ünlü edebiyatçı Ernest Hemingway'in de 1920'lerde otelin barında alkol aldığı bilinir.

Kültür Bakanlığı da destek verdi

Pera Palace Hotel’e eski ihtişamını yeniden kazandırmak için, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun projeyi onaylaması sonrasında, konularında uzman akademisyen ve profesyonellerden oluşan Danışma Kurulu restorasyon ve renovasyon sürecinde proje ekibi ile birlikte çalıştılar. Çalışmalar iki boyutta yürütüldü. Bir yandan binanın mimari özellikleri vurgulanıp özgün karakteriyle uyumlu çağdaş öğeler eklenirken, diğer yandan da otelin uluslararası standartlarda bir işletme olması için gereken teknik altyapı oluşturuldu.