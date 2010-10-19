Atatürk'ün özel eşyaları Rahmi Koç Müzesi'nde

T24- Rahmi Koç Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü daha yakından tanımak isteyenleri, özel eşyalarından oluşan koleksiyonu görmeye davet ediyor.





Atatürk'ün yakını ve çalışma arkadaşı Albay Halil Nuri Yurdakul'un bir araya getirdiği ve oğlu Prof. Dr. Yurdakul Yurdakul ve gelini Ayşe Acatay Yurdakul'un müzeye bağışladığı koleksiyon, "Atatürk Objeleri Bölümü"nde sergilenecek.







Müze, Büyük Önder Atatürk'ü kişisel olarak daha iyi anlamak isteyenleri "Atatürk Objeleri Bölümü"nü görmeye bekliyor.







Bavulu, ayakkabıları, Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamalarında taktığı papyonu, mühürleri, okka takımı, evrak çantası, kılıcı, bastonu, plakları ve mendiliyle ona ait bir odayı dolaşıyor hissi veren bölümde, Atatürk'e ait orijinal fotoğraflar da bulunuyor. Fotoğraflar arasında 9. Ordu Müfettişi Tümgeneral Mustafa Kemal'in Samsun'a hareketinden 28 gün önce çektirip Rauf Orbay'a imzaladığı fotoğrafı özel bir önem taşıyor.







Ziyaretçiler, Atatürk'ün çalışırken kullandığı gözlüklerine, cep tarağına, sanatı her zaman seven ve destekleyen büyük liderin plaklarına ve hastalığının son gününde kullandığı mendiline yoğun ilgi gösteriyor.



Girişin yetişkinler için 11, öğrenciler için 6 lira olduğu müze, hafta içi 10.00-17.00, hafta sonları ise 10.00-19.00 saatleri arasında açık. Müze, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise 10.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek.



Hangi eşyalar sergileniyor?



Müzede, Atatürk'e ait gözlük ve kılıfı, "Altın Çizme" tarafından İstanbul'da yapılan çift renkli ayakkabılar, "Innovation" marka ve üzerinde Gazi Mustafa Kemal anlamına gelen "GMK" harfleri bulunan bavul, ahşaptan ve metalden yapılmış siper derinliği ölçme çubuğu, harita üzerinde yer göstermek için kullanılan "Armand Pochelon Fusterie", Geneve kalem, mühürler, hokka takımı, Şişecam Fabrikası tarafından yapılan şekerlik, deri evrak çantası, deri cüzdan, Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamalarında taktığı papyon ve Braun markalı ipek papyonu, Rus yapımı semaver, guguklu ahşap saat, kişisel bakım eşyaları, cep tarağı, J.A. Henckels tarafından Solingen-Almanya'da yapılan ustura, ipek pijama altı, çizme çekeceği, cam vazo ve mürekkep hokkası, deri tozluk, burgulu baston, hastalığının son günleri sırasında kullandığı mendil, kahve fincanları, armalı yemek takımları, armalı cam takıma ait likör kadehi ve fincan tabağı, sırmalı paşa kemeri, Trablusgarp'ta kullandığı kılıç, sonradan bir kadına uygun şekilde değiştirilmiş ve küçültülmüş çizgili takım elbise ve cam sürahi sergileniyor.







Ayrıca, 1938'de Ankara'da kendisine verilen I.Köy Ziraat Kongresi Madalyası ve Atatürk tarafından Zekai Apaydın'a verilen kılıç da sergilenenler arasında yer alıyor.





Fotoğraflar ise Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafını, Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oluşunu, Yıldırım Orduları Kumandanı Mirliva (Tuğgeneral) olarak Halep'te görev alışını, Samsun'a hareketinden 28 gün önce çektirip Rauf Orbay'a imzaladığı fotoğrafı, Sivas Kongresi'ni, Tarsus'a gidişini ve Florya Sahili'ni kapsıyor.





