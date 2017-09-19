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Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin yıldönümü kutlandı

Nedim KOVAN/ORDU,(DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu’yu ziyaretinin 93’üncü yıldönümü, törenle kutlandı

19 Eylül 2017 19:18

Nedim KOVAN/ORDU,(DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Ordu’yu ziyaretinin 93’üncü yıldönümü, törenle kutlandı.
Tören, Atatürk’ün Ordu’ya gelişinde karaya ilk ayak bastığı yer olan İlk Adım Anıtı önünde düzenlendi. Altınordu Kaymakamlığı ve Altınordu Belediyesi çelenklerinin sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. 
Törene Vali Seddar Yavuz, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, bazı protokol temsilcileri, öğretmen, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı. Altınordu İlçe Kaymakamı Niyazi Erten, Atatürk\'ün Ordu\'yu ziyaretini anlatan bir konuşma yaptı. Tören halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

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