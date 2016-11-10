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Atatürk'ün naaşını Anıtkabir'e taşıyan asker o günü anlattı

"O gün hiçbir zaman aklımdan çıkmadı"

10 Kasım 2016 16:31

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesinin 1953 yılından Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden Anıtkabir'e nakledilmesinde naaşı taşıyan askerler arasında yer alan Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Mustafa Akkiraz, hasta yatağında Atatürk için yas tuttu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de vefat etmesinin ardından cenazesi Ankara Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Atatürk için yapımına başlanan anıt mezar olan Anıtkabir'in tamamlanmasının ardından cenazesi 10 Kasım 1953'te Ankara Etnografya Müzesi'nden alınarak törenle Anıtkabir'e getirildi.

Tören sırasında Atatürk'ün tabutunu taşıyan askerlerden biri de Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Mustafa Akkiraz'dı. Cumhuriyet'in haberine göre, Akkiraz, İstanbul Heybeliada’da askerlik görevini yaptığını komutanlarının 3 arkadaşı ile birlikte Atatürk'ün naaşını taşıma görevini verdiklerini bunun üzerine Ankara'ya gittiklerini söyledi.

Atatürk'ün tabutunun Anıtkabir'e nakledilmesi töreninde tabutu taşıdıklarını belirten Akkiraz, "İstanbul Heybeliada’da askerlik görevimi yapıyordum. Atatürk’ün naaşını taşıma görevi için benimle birlikte 3 arkadaşımı Ankara'ya gönderdiler. İnzibattık boyumuz uzun olduğu için bizi seçtiler. Ben ve 3 arkadaşım Ankara’ya gidip aziz Atatürk’ün naaşını Ulus'tan Anıtkabire kadar taşıdık" dedi.

Televizyonda Atatürk ile ilgili bir program izlerken yıllar sonra tören fotoğrafları arasında kendi fotoğrafını gördüğünü dile getiren Akkiraz, "Çok duygulandım ve o ana tekrar gittim. Gözyaşlarına boğuldum. Atamızın naaşını taşırken çok duygulanmıştım. Bol bol içimden dua ettim ve salavat getirdim.

Atatürk'ün naaşını omuzlar üstünde taşıyıp Anıtkabir'e götürüp defin işlerine yardımcı olmuştuk. O gün hiçbir zaman aklımdan çıkmadı. Hasta yatağımdayım yine bir 10 Kasım geldi ben yine büyük Atatürk'ü saygıyla anıyorum. Onun tabutunu taşımak benim için büyük bir gururdur" diye konuştu.


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