Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin yıl dönümü kutlandı

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- ULU önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün Cumhuriyet\'in ilanından sonra Manisa\'ya gelişinin 92\'nci yıl dönümü törenle kutlandı. Manisa Tren Garı\'nda temsili karşılama töreninde Vali Mustafa Hakan Güvençer, öğrencilerin trenden indirdiği Türk bayrağını öperek alnına koydu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Manisa\'ya gelişinin 92\'nci yıl dönümü için Manisa Garı\'nda, temsili karşılama töreni düzenlendi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili MHP\'li Mehmet Palabıyık, 1. Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hakan Eşitgen, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar törene katıldı.

Ata\'nın bindiği temsili yolcu treni, siren seslerinin duyulmasıyla birlikte alkışlar eşliğinde karşılandı. Trenden inen iki öğrenci, Türk bayrağını Vali Güvençer\'e verdi. Vali Güvençer, bayrağı alnına koyup ardından öptü. Temsili karşılama merasiminin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Halkoyunu ekibi, garda gösteri sergiledi. Tren garındaki törenin ardından protokol üyeleri Manisa Garı\'ndan Cumhuriyet Meydanı\'na kadar öğrenciler ve askeri bando eşliğinde yüründü. Balkonlardan sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti. Kortej yürüyüşünün ardından Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı Milli Egemenlik Anıtı\'nın önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene katılan protokol üyeleri ile siyasi partiler, anıta çelenklerini sundu.

Ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Sonrasında dönemin Belediye Başkanı Bahri Sarıtepe\'nin Atatürk için yaptığı \'Hoş geldin\' konuşması, ardından Ata\'nın cevap konuşmaları okundu.

Milli Egemenlik Anıtı\'ndaki törenden sonra Fatih Sergi Salonu\'nda açılan \'Atatürk Fotoğrafları\' sergisi ziyaret edildi. Kutlama programı çerçevesinde İsmet İnönü Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde \'Atatürk\'ün Manisa\'ya Gelişi\' konulu konferans düzenlendi.



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