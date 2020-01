Atatürk’ün kitaplığı sanal ortamda

İstanbul Üniversitesi, Atatürk’ün okuduğu kitapları sanal ortama taşıdı. 'Atatürk’le Okumak' adı verilen proje kapsamında; ziyaretçiler, bilgisayarlarına indirdikleri simülasyon aracılığıyla merak ettikleri kitapları okuyabilecek.



Mustafa Kemal Atatürk’ün İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nden yararlanarak okumuş olduğu 175 eser internet ortamına aktarıldı. ‘Atatürk’le Okumak’ adı verilen proje kapsamında; ziyaretçiler, bilgisayarlarına indirdikleri simülasyon aracılığıyla İÜ Yazma Eserler Kütüphanesi’nin içinde gezerek, 175 kitap içerisinden merak ettiklerini seçip okuyabilecekler.

Cumhuriyet’in ilanından sonra Atatürk, Yıldız Sarayı’ndaki kitapları bilimin hizmetine sunmak için Darül Fünûn’a göndermiş ve böylece birçok nadir kitabı bünyesinde bulunduran İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi oluşturulmuştu.

Atatürk, daha sonra İstanbul’da bulunduğu sıralarda, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nden lüzumlu gördüğü kitapları isteterek okumaya devam etmişti.

Tarihten edebiyata, sosyolojiden siyasete birçok tür ve konudaki kitap, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi’nde korunarak, araştırmacıların hizmetine sunuluyordu. Anıtkabir’deki kütüphanesinde sergilenen kitaplar gibi, Atatürk'ün okurken kenarına notlar aldığı ya da kimi satırların altını çizdiği ve düşüncelerini yazdığı kitaplara artık herkes ulaşabilecek.



Özel web sitesi kuruldu



Amacı, 'Atatürk’ü bir Okur ve Yazar olarak tanıtmak' şeklinde açıklanan proje kapsamında, web sayfası da oluşturuldu. www.ataturkleokumak.istanbul.edu.tr adresinden girilebilecek sitede, Atatürk’ün okuduğu 175 kitap yer alıyor.



Hangi kitaplar var



Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Yunus Söylet’in “Atatürk’ün fikir dünyasını anlamak isteyenler için eşsiz bir olanak yaratan bir proje” olarak nitelendirdiği projede, çoğunlukla coğrafya, fikir, siyaset ve tarih kitapları yer alıyor.

Dikkat çeken kitaplar arasında ise; 17. yüzyıl Batılı tarihçilerin Türk ve Osmanlı tarihi kitapları, Frederick Davis Greene’in yazdığı ‘The Armenian crisis and the rule of the Turk’, Tarih-i Sultan Mehmed Han-ı Sani (II. Mehmed’in Hayatı), Kanunnâme-i Âli Osman, Din Hayatının İptidai Şekilleri, Evliya Çelebi Seyehatnamesi (10 Cilt), Tevarih-i A’li Osman’dan Âşık Paşazade Tarihi, Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası ciltleri, Menakıb-ı Hünerveran, Silahdar Tarihi, Tac’üt-tevarih ve Nâimâ Tarihi gibi klasik eserler yer alıyor.