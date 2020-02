Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yıldönümü kutlandı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- GAZİ Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki Temsil Heyeti\'nin Kırşehir\'e gelişlerinin 99. yıl dönümü, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Cacabey Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, Atatürk\'ün Kırşehir\'de karşılandığı yer olan Gazi Parkı’nda devam etti. Kaleden üç pare top atılması ve okunan İstiklal Marşı\'nın ardından törende konuşan Vali İbrahim Akın, Mustafa Kemal’in şehirde kaldığı süre içerisinde Kırşehirli gençlerin içindeki vatan ve millet sevgisine şahit olduğunu, tüm Kırşehirliler\'in desteğini alarak, buradan ayrıldığını söyledi. Mustafa Kemal Paşa’nın milli mücadele sürecinde attığı her adımda millet iradesini görmek isteyen bir lider olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, şunları söyledi:

\"Atatürk, 21 Aralık 1919 tarihinde geldiği Mucur ilçemizde 3 gün boyunca temaslarını sürdürmüş, 24 Aralık 1919 tarihinde de Kırşehir’e gelmiştir. Kongre Heyeti’nin Kırşehir’e geleceği haberi dalga dalga her tarafa yayılmış, vatanın kurtulması için teşkilatlar kuran vatansever Kırşehirliler, Atatürk ve arkadaşlarını en güzel şekilde ağırlamak için seferber olmuşlardır. Kış mevsiminin kendisini iyiden iyiye hissettirdiği bir zamanda büyük önderi ağırlamanın gururunu yaşayan Kırşehir halkının coşkusu o soğuk havayı adeta tersine çevirmiştir. Kırşehirliler, tarihimizin o en karanlık günlerinde Mustafa Kemal’e olan bağlılığını ifade etmenin ve Atasıyla ebedileşmenin mutluluğuna ermiş, Büyük Kurtarıcı da Kırşehir halkına ve gençlere duyduğu güveni ‘Beni çok hislendirdiniz. Her yerde halkın coşkun tezahürleriyle karşılaştık. Milletin azm ü imanının kuvvetli olduğuna inandık’ sözleriyle belirtmiştir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, hepinize saygılar sunuyorum.\"

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de konuşmasında, \"Kırşehir, Samsun’da başlayan Milli Mücadele\'nin önemli duraklardan bir tanesi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hem milli mücadeleyi hem de Sivas Kongresi\'nde alınan kararları milletimize anlatmak üzere bir yolculuğa çıktı. Mucur-Kırşehir-Kaman istikametinden Ankara’ya ulaştı. Tarihimizi bilmek, geçmişimizi iyi anlamak gençlerimizin geleceğini yönlendirmesi veya şekillendirmesi açısından son derece önemli. Milletimiz, tarih boyunca milli mücadelelere her zaman büyük destek vermiştir. Böylesine önemli bir güzergâhta yer almak biz Kırşehirliler için onur vericidir\" dedi.

Günün anlam ve önemine dair şiirlerin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Kırşehirli Gençler Derneği anı defterine yazdığı metin ile Gençliğin Atatürk’e Cevabı\'nın okunduğu törene Vali İbrahim Akın’ın yanısıra Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk’ü Anma Kros yarışmasında dereceye girenlere Vali Akın ve diğer protokol tarafından ödüllerinin verildiği etkinlikler Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi Aşık Said Salonu\'nda, Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Temel Recai Yağmur tarafından verilen konferans ile devam etti.



