-ATATÜRK'ÜN KİRALADIĞI EV MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'da ilk kiraladığı ve bir süre kaldığı Beşiktaş Akaretler'deki ev, Vakıflar Genel Müdürlüğünce müzeye dönüştürüldü. Akaretler Yokuşu Süleyman Seba Caddesi Sıraevleri'nde bulunan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1912-1919 yılları arasında sık sık kaldığı evin, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından iki yıldır sürdürülen restorasyonu tamamlandı. Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule Atadan ve manevi oğlu Abdurrahim Tunçak'ın kiracı olarak oturdukları 3 katlı, 540 metrekare kullanım alanına sahip ev, müze olarak ziyarete açıldı. Kurtuluş Savaşı'nın önderi Mustafa Kemal Atatürk'e ait kişisel eşyanın yanı sıra dönemin tarihi eserlerinin de sergilendiği müzede ayrıca, çeşitli video gösterileri, belgeseller ve filmlerle Balkan Savaşları, göç ve milli mücadele temalarının anlatıldığı sinevizyon gösterileri de yapılıyor. Müzede ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün sık sık kullandığı koltuk ile annesi Zübeyde Hanım'a ait bir kilim de sergilenirken, döneme ait gazete ve yayınlar, ışıklandırma sistemi bulunan camekanda tutuluyor. Akaretler Mustafa Kemal Müzesi Müdürü Süleyman Mert, Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'da kiraladığı evin iki yıl süren restorasyon çalışmasının ardından müzeye dönüştürüldüğünü belirterek, Dr. Adnan Ertem'in Vakıflar İstanbul Bölge Müdürü iken çok önemseyerek başlattığı projenin, Vakıflar Genel Müdürlüğü döneminde tamamlandığını kaydetti. Mert, 11 Mayıs'ta ziyarete açılan müzenin 09.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebileceğini ve şu anda günde 250-300 kişi tarafından ziyaret edildiğini bildirdi. -MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KİRALADIĞI İLK EV- Beşiktaş'ta bulunan Sultan Abdülhamid Han-ı Sani Hazretleri Vakfına ait Akaretler'deki Sıraevleri, Sultan Abdülaziz döneminde Dolmabahçe Sarayı çalışanları için lojman olarak yaptırıldı. Anıtsal ölçüde yapılmış saray destekli ilk toplu konut örneği olan ve (W) şeklinde caddeler üzerine kurulan evler, kademeli olarak ve bitişik nizamda yapıldı. Yapıldığı günden bu yana bazı sanatçı ve kurumlar tarafından kiralanan Sıraevlerin 133 konutundan biri olan 36 numaralı ev, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstanbul'da kiraladığı ilk ev olma özelliğini taşıyor. Atatürk, Balkan ve I. Dünya savaşları sırasında cephelerden ayrılıp geldiği günlerde ailesiyle bir süre bu evde ikamet etti. Bu evde, dil bilimci Ferdinand Saussure ile tanışan Atatürk, daha sonra hayata geçireceği Dil ve Tarih Kurumunun ilk nüvelerini burada attı.