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Atatürk'ün Kilis'e gelişinin 100'üncü yıldönümü kutlandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, 28 Ekim 1918'de 7'nci Ordu Komutanı iken Suriye üzerinden Kilis'e gelişinin 100'üncü, Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümü törenle kutlandı

28 Ekim 2018 17:22

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün, 28 Ekim 1918\'de 7\'nci Ordu Komutanı iken Suriye üzerinden Kilis\'e gelişinin 100\'üncü, Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü törenle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törene; Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkan Vekili Kadir Çirtikoğlu, daire müdürleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasının ardından tören, 7 Aralık Üniversitesi\'nde devam etti. 7 Aralık Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Akis, Mustafa Kemal Atatürk\'ün 28 Ekim 1918\'de 7\'nci Ordu Komutanı sıfatıyla Suriye üzerinden Kilis\'e gelişi ile İngiliz ve Fransızlara karşı Kilis’te verilen milli mücadele dönemini anlattı.

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